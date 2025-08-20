Поддержите нас UA
Меган Маркл "засветилась" на кухне: зрители обратили внимание на ее украшения за 13 млн грн (фото)

Маркл готовит на кухне
Меган Маркл показала как готовит пасту | Фото: Netflix

Меган Маркл привлекла внимание, сняв кулинарное видео для Instagram в украшениях общей стоимостью более £237 тысяч (примерно 13 млн грн). Герцогиня Сассекская приготовила пасту, одновременно представляя роскошные драгоценности и анонсируя новый сезон своего шоу на Netflix.

Меган Маркл показала кулинарный мастер-класс, украсив его не только ароматами средиземноморских блюд, но и изысканными ювелирными изделиями. На видео, которым она поделилась с четырьмя миллионами подписчиков в Instagram, герцогиня Сассекская готовила пасту с домашними лимонами, базиликом и чесноком, используя кухонную посуду премиум-класса, пишет Daily Mail.

Меган Маркл на кухне
Меган Маркл готовила пасту в украшениях за 230 тысяч фунтов стерлингов
Фото: Instagram

Больше всего внимания зрителей привлекла ее ювелирная коллекция — от часов Cartier Tank Française, которые когда-то принадлежали принцессе Диане, до кольца с бриллиантами стоимостью £120 тысяч, которым принц Гарри сделал предложение еще в 2017 году. В общем все украшения, которые звезда надела для съемки, оцениваются в более чем £237 тысяч.

Кулинарное видео стало промо новых выпусков ее шоу With Love, Meghan, второй сезон которого выйдет 26 августа на Netflix. В программе герцогиня будет приглашать друзей и известных гостей, среди которых ожидают Крисси Тейген, Тана Франса и нескольких звездных шеф-поваров.

Проект входит в обновленное соглашение с Netflix, которое предусматривает создание как документальных, так и развлекательных программ. Кроме второго сезона кулинарного шоу, запланирован рождественский спецвыпуск и другие форматы, включая документальную ленту о детях-сиротах в Уганде.

