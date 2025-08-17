Хотела похвастаться кулинарными навыками: Меган Маркл высмеяли в сети — что стало причиной (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попыталась продемонстрировать пользователям свою смесь для приготовления печенья As ever shortbread mix: она сама испекла его с помощью смеси, однако после того, как выложила фото в сеть, получила шквал критики и негативных комментариев.

На видеоролике с печеньем пользователи соцсетей заметили насекомое, а также обратили внимание на то, что противень, который использовала Меган Маркл, был со ржавчиной. Об этом рассказало издание Radar Online.

Когда Меган Маркл приготовила печенье и выложила его на тарелку, взялась за чаепитие. Именно когда она пила чай со сладостями, на тарелке появилось насекомое.

Видеоролик, которым поделилась Меган Маркл, демонстрирует, как неизвестное насекомое вылезает из-под печенья, которое только что приготовила женщина.

Печенье, которое приготовила Меган Маркл

Это заметили внимательные пользователи, которые сделали скриншоты из видеоролика и распространили их в сети с возмутительными комментариями.

"Видите, как насекомое ползает по печенью? Увеличьте видео. Фу!", — написал один из комментаторов.

Другой пользователь пошутил, что это "хорошая реклама" для бренда Меган Маркл.

Кроме того, люди обратили внимание, что герцогиня Сассекская взяла печенье, обмакнула его в чай, надкусила, а потом положила обратно на тарелку. Это также стало поводом для негативных комментариев.

"Даже детей учат не класть обратно еду, которую они уже ели во рту", — отметил один из пользователей.

Третья причина, по которой Меган Маркл стала объектом для сокрушительной критики, касается противня, на котором было приготовлено печенье. Пользователи обратили внимание, что он покрыт ржавчиной.

Хотя Меган Маркл не позволяет комментировать ни на своей странице в соцсетях, ни на странице собственного бренда, пользователи быстро сделали скриншоты и распространили это на собственных страницах.

Меган Маркл не впервые попадает под критику

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже не впервые оказывается под шквалом критики от пользователей. Недавно, во время празднования ее 44-летия, Меган Маркл вместе с принцем Гарри наткнулась на негативные комментарии: ее обвиняют в том, что Маркл до сих пор чувствует себя королевской особой. Это она якобы использует для пиар-ходов.

В мае 2025 года Меган Маркл поделилась фотографией, на которой работает в саду: ее пользователи высмеяли, поскольку считают, что это неправдоподобно.

Также ранее издание Mirror сообщило, что брат Меган Маркл раскрыл еще один ее обман, что также стало поводом для возмущений в сети.