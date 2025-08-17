Хотіла похизуватися кулінарними навичками: Меган Маркл висміяли у мережі — що стало причиною (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл спробувала продемонструвати користувачам свою суміш для приготування печива As ever shortbread mix: вона сама спекла його за допомогою суміші, однак після того, як виклала фото у мережу, отримала шквал критики та негативних коментарів.

На відеоролику з печивом користувачі соцмереж помітили комаху, а також звернули увагу на те, що деко, яке використовувала Меган Маркл, було з іржею. Про це розповіло видання Radar Online.

Коли Меган Маркл приготувала печиво та виклала його на тарілку, взялася за чаювання. Саме коли вона пила чай зі смаколиками, на тарілці з'явилася комаха.

Відеоролик, яким поділилася Меган Маркл, демонструє, як невідома комаха вилізає з-під печива, яке щойно приготувала жінка.

Печиво, яке приготувала Меган Маркл

Це помітили уважні користувачі, які зробили скриншоти з відеоролика та поширили їх у мережі з обурливими коментарями.

"Бачите, як комаха повзає по печиву? Збільште відео. Фу!", — написав один із коментаторів.

Інший користувач пожартував, що це "гарна реклама" для бренду Меган Маркл.

Окрім того, люди звернули увагу, що герцогиня Сассекська взяла печиво, вмочила його у чай, надкусила, а тоді поклала назад на тарілку. Це також стало приводом до негативних коментарів.

"Навіть дітей вчать не класти назад їжу, яку вони вже їли в роті", — зазначив один із користувачів.

Третя причина, через яку Меган Маркл стала об'єктом для нищівної критики, стосується деко, на якому було приготоване печиво. Користувачі звернули увагу, що воно покрите іржею.

Хоча Меган Маркл не дозволяє коментувати ані на своїй сторінці у соцмережах, ані на сторінці власного бренду, користувачі швидко поробили скриншоти та поширили це на власних сторінках.

Меган Маркл не вперше потрапляє під критику

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вже не вперше опиняється під шквалом критики від користувачів. Нещодавно, під час святкування її 44-річчя, Меган Маркл разом із принцом Гаррі наткнулася на негативні коментарі: її звинувачують у тому, що Маркл досі відчуває себе королівською особою. Це вона нібито використовує для піар-ходів.

У травні 2025 року Меган Маркл поділилася фотографією, на якій працює у саду: її користувачі висміяли, оскільки вважають, що це неправдоподібно.

Також раніше видання Mirror повідомило, що брат Меган Маркл розкрив ще один її обман, що також стало приводом для обурень у мережі.