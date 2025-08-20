Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Меган Маркл "засвітилась" на кухні: глядачі звернули увагу на її прикраси за 13 млн грн (фото)

Маркл готує на кухні
Меган Маркл показала як готує пасту | Фото: Netflix

Меган Маркл привернула увагу, знявши кулінарне відео для Instagram у прикрасах загальною вартістю понад £237 тисяч (приблизно 13 млн грн). Герцогиня Сассекська приготувала пасту, водночас презентуючи розкішні коштовності та анонсуючи новий сезон свого шоу на Netflix.

Related video

Меган Маркл показала кулінарний майстер-клас, прикрасивши його не лише ароматами середземноморських страв, а й вишуканими ювелірними виробами. На відео, яким вона поділилася з чотирма мільйонами підписників у Instagram, герцогиня Сассекська готувала пасту з домашніми лимонами, базиліком та часником, використовуючи кухонний посуд преміумкласу, пише Daily Mail.

Меган Маркл на кухні
Меган Маркл готувала пасту в прикрасах за 230 тисяч фунтів стерлінгів
Фото: Instagram

Найбільше уваги глядачів привернула її ювелірна колекція — від годинника Cartier Tank Française, який колись належав принцесі Діані, до каблучки з діамантами вартістю £120 тисяч, якою принц Гаррі зробив пропозицію ще у 2017 році. У загальному всі прикраси, які зірка одягла для зйомки, оцінюють у понад £237 тисяч.

Кулінарне відео стало промо нових випусків її шоу With Love, Meghan, другий сезон якого вийде 26 серпня на Netflix. У програмі герцогиня запрошуватиме друзів та відомих гостей, серед яких очікують Кріссі Тейген, Тана Франса та кількох зіркових шеф-кухарів.

Проєкт входить до оновленої угоди з Netflix, яка передбачає створення як документальних, так і розважальних програм. Окрім другого сезону кулінарного шоу, запланований різдвяний спецвипуск та інші формати, включно з документальною стрічкою про дітей-сиріт в Уганді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Меган запустила алкогольний бізнес. Він мав стати частиною літньої кампанії її бізнесу, що пропагує домашню ідилію.