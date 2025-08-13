Жодного з трьох: у новому трейлері шоу Меган Маркл помітили дивний нюанс (відео)

У новому трейлері нового сезону серіалу "З любов'ю, Меган", який знімає Меган Маркл для Netflix, глядачі відзначили відсутність трьох важливих фігур.

Принц Гаррі та їхні двоє дітей, Арчі та Лілібет, не з'являються в трейлері, що дуже розчарувало багатьох шанувальників королівської сім'ї, пише The Mirror.

В анонсі другого сезону можна побачити низку знаменитих гостей, які візьмуть участь у програмі герцогині Сассекської про стиль життя, що вийде в ефір лише через два тижні, 26 серпня.

У майбутніх восьми епізодах до Меган приєднаються американська модель і телеведуча Кріссі Тайген, зірка шоу "Queer Eye" Тан Франс, а також подкастер Джей Шетті та його дружина, авторка кулінарних книжок Раді Девлукія.

Крім того, в шоу візьмуть участь шеф-кухарі Самін Носрат, Клер Сміт, Христина Тосі, Хосе Андрес і Девід Чанг, а також близькі друзі Меган — інструктор з пілатесу Гізер Дорак і візажист Деніел Мартін.

Відсутність членів сім'ї Меган викликала багато запитань. Навіть у першому сезоні діти герцогині взагалі не з'являлися в шоу, а принц Гаррі був помічений тільки у фінальному епізоді першого сезону "З любов'ю, Меган".

Проте в новому трейлері колишня актриса розкрила маловідомий факт про свого чоловіка, принца Гаррі. В останні секунди відео Меган відверто розмовляє з відомим шеф-кухарем Хосе Андресом. Потім вона каже кухареві: "Знаєте, хто не любить омарів? Мій чоловік".

Шеф-кухар відповів: "І ти за нього вийшла заміж?", що змусило Меган розсміятися.

Перший сезон серіалу "З любов'ю, Меган" вийшов у березні, але не потрапив до топ-300 шоу, які найбільше переглядають на стримінговій платформі в першому півріччі 2025 року, і був широко розкритикований критиками.

Прев'ю другого сезону серіалу з'явилося всього за кілька годин після того, як Меган і Гаррі оголосили про підписання другого контракту з Netflix, після кількох тижнів спекуляцій про те, що їхнє партнерство закінчиться у вересні.

П'ять років тому Гаррі та Меган уклали з Netflix вигідний контракт, вартість якого, за оцінками, перевищувала $100 мільйонів, після того, як 2020 року вони відмовилися від своїх обов'язків як старші члени королівської сім'ї. Однак нове продовження контракту розглядають як погіршення умов, порівнюючи з попередньою ексклюзивною угодою, і, найімовірніше, воно коштує набагато менше.

