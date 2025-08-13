Ни одного из троих: в новом трейлере шоу Меган Маркл заметили странный нюанс (видео)

В новом трейлере нового сезона сериала "С любовью, Меган", который снимает Меган Маркл для Netflix, зрители отметили отсутствие трех важных фигур.

Принц Гарри и их двое детей, Арчи и Лилибет, не появляются в трейлере, что очень разочаровало многих поклонников королевской семьи, пишет The Mirror.

В анонсе второго сезона можно увидеть ряд знаменитых гостей, которые примут участие в программе герцогини Сассекской о стиле жизни, которая выйдет в эфир всего через две недели, 26 августа.

В предстоящих восьми эпизодах к Меган присоединятся американская модель и телеведущая Крисси Тайген, звезда шоу "Queer Eye" Тан Франс, а также подкастер Джей Шетти и его жена, автор кулинарных книг Ради Девлукия.

Кроме того, в шоу примут участие шеф-повара Самин Носрат, Клэр Смит, Кристина Тоси, Хосе Андрес и Дэвид Чанг, а также близкие друзья Меган – инструктор по пилатесу Хизер Дорак и визажист Дэниел Мартин.

Отсутствие членов семьи Меган вызвало много вопросов. Даже в первом сезоне дети герцогини вообще не появлялись в шоу, а принц Гарри был замечен только в финальном эпизоде первого сезона "С любовью, Меган".

Тем не менее, в новом трейлере бывшая актриса раскрыла малоизвестный факт о своем муже, принце Гарри. В последние секунды видео Меган откровенно беседует с известным шеф-поваром Хосе Андресом. Затем она говорит повару: "Знаете, кто не любит омаров? Мой муж".

Шеф-повар нответил: "И ты за него вышла замуж?", что заставило Меган рассмеяться.

Первый сезон сериала "С любовью, Меган" вышел в марте, но не попал в топ-300 самых просматриваемых шоу на стриминговой платформе в первом полугодии 2025 года и был широко раскритикован критиками.

Превью второго сезона сериала появилось всего через несколько часов после того, как Меган и Гарри объявили о подписании второго контракта с Netflix, после нескольких недель спекуляций о том, что их партнерство закончится в сентябре.

Пять лет назад Гарри и Меган заключили с Netflix выгодный контракт, стоимость которого, по оценкам, превышала $100 миллионов, после того как в 2020 году они отказались от своих обязанностей в качестве старших членов королевской семьи. Однако новое продление контракта рассматривается как ухудшение условий по сравнению с предыдущим эксклюзивным соглашением и, по всей видимости, стоит гораздо меньше.

