Меган Маркл вперше розказала про те, що замовчувала королівська сім'я (фото)

44-річна герцогиня Сассекська розкритикувала британську королівську родину, заявивши в інтерв'ю, що "не могла бути такою відвертою", коли жила у Великій Британії, і почувалася "неавтентично".

Меган Маркл зробила чергову заяву під час інтерв'ю Bloomberg Originals, заявивши, що її життя здавалося "неавтентичним кілька років тому". Вона відповідала на запитання про те, чи складно бути "близькою до людей", залишаючись герцогинею.

"Ні, я просто залишаюся собою. Думаю, кілька років тому було по-іншому, коли я не могла бути такою відвертою і мусила постійно носити нюдові колготки. Будьмо чесними, це зовсім не я. Не бачила таких колготок з фільмів вісімдесятих, коли вони продавалися в тих маленьких яйцеподібних упаковках", — з іронією відповіла Маркл.

Відчуття Меган того періоду

Герцогиня розповіла про свої відчуття того періоду.

"Це здавалося трохи неавтентично. Це приклад того, коли ти можеш одягатися так, як хочеш, говорити те, що є правдою, і з'являтися у просторі дійсно органічно, тобто почуватися комфортно у власній шкірі", — додала вона.

Наостанок Маркл підкреслила, що тепер не відчуває потреби щось доводити: "Думаю, наш характер, те, ким ми є, не змінюється. Багато поведінкових моделей, звичок і ролей, які ти граєш у житті, можуть виявляти найкраще і найгірше в людях. Я просто залишаюся собою".

Другий сезон шоу

Коментарі герцогині збіглися з прем'єрою другого сезону її шоу на Netflix "With Love, Meghan".

У сьомому епізоді програми Меган разом з подругою Хізер Дорак відправилася на денну поїздку до Малібу на заняття з гончарства та приготування коктейлів.

44-річна герцогиня Сассекська Фото: YouTube

