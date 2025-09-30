У прикрасах на понад 13 млн гривень: Меган Маркл вразила розкішним образом (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл знову опинилася в центрі уваги після виходу з принцом Гаррі на благодійному концерті One805LIVE!, що відбувся на маєтку актора Кевіна Костнера в Санта-Барбарі. Її прикраси, загальна вартість яких оцінюється у понад £237 тисяч (близько $320 тисяч), стали головною темою обговорень.

Related video

Особливу цікавість викликала нова каблучка з місячним каменем у формі груші, яку шанувальники вважають подарунком від принца Гаррі на 44-й день народження Меган. Прикраса належить бренду Logan Hollowell і коштує приблизно £3,185. Камінь, згідно з описом виробника, символізує успіх у коханні та справах, а також асоціюється з богинею Діаною та повним місяцем, пише Daily Mail.

Крім цього, герцогиня поєднала каблучку з іншими коштовностями:

легендарним годинником Cartier Tank Française вартістю £17,800, який належав принцесі Діані;

золотим браслетом Cartier Love за £7,050, що символізує вічне кохання;

тенісним браслетом Jennifer Meyer (£2,370);

весільною обручкою з валлійського золота (£10,000), подарованою від покійної королеви Єлизавети;

каблучкою-вічності (£80,000), яку Гаррі презентував на першу річницю весілля;

а також знаменитою каблучкою для заручин із діамантом із Ботсвани та камінням із колекції принцеси Діани (£120,000).

Фото: Backgrid Фото: Getty Images Фото: Backgrid

Усі разом ці прикраси створили розкішний ансамбль у поєднанні з темно-синьою сукнею без рукавів та класичними туфлями. Гаррі обрав більш стриманий образ – чорну сорочку та піджак. Подружжя привітно спілкувалося з гостями та першими респондентами, для яких і проводився захід.

На сцені виступили Trisha Yearwood, Good Charlotte та The Fray, а серед гостей була й Опра Вінфрі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, герцогиня Сассекська вперше розказала про те, що замовчувала королівська сім'я.