"Був навіть анекдот": сусід принца Гаррі та Меган Маркл розкрив цікавий факт з життя пари

Кореспондент Річард Майнердс, який мешкає неподалік від принца Гаррі та Меган Маркл в Монтесіто, розповів, як подружжя поводиться у повсякденному житті.

Герцогиня Сассекська тримається дуже стримано, контролюючи кожен свій вихід та жест, пише The Mirror з посиланням на Річарда Майнердса. За його словами, Меган Маркл "не грає в гру громади".

"Був навіть анекдот про літнього сусіда, який хотів подарувати їй документальний фільм, який він зняв про місцеву історію. Старий так і не пройшов повз ворота", — стверджує він.

Раніше Майнердс також розповів виданню The Telegraph, що принц Гаррі часто наодинці прогулюється вздовж берега, катається на велосипеді або зрідка виходить на обід зі своєю охороною. Тим часом Меган Маркл частіше можна застати за застіллями з друзями або на місцевих ринках.

"У нас тут багато дуже багатих і дуже відомих людей, і жоден з них не має такої охорони, як Сассекси", — наголосив Майнердс.

