"Был даже анекдот": сосед принца Гарри и Меган Маркл раскрыл интересный факт из жизни пары

Корреспондент Ричард Майнердс, который живет неподалеку от принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, рассказал, как супруги ведут себя в повседневной жизни.

Герцогиня Сассекская держится очень сдержанно, контролируя каждый свой выход и жест, пишет The Mirror со ссылкой на Ричарда Майнердса. По его словам, Меган Маркл "не играет в игру общества".

"Был даже анекдот о пожилом соседе, который хотел подарить ей документальный фильм, который он снял о местной истории. Старик так и не прошел мимо ворот", — утверждает он.

Ранее Майнердс также рассказал изданию The Telegraph, что принц Гарри часто в одиночку прогуливается вдоль берега, катается на велосипеде или изредка выходит на обед со своей охраной. Тем временем Меган Маркл чаще можно застать за застольями с друзьями или на местных рынках.

"У нас здесь много очень богатых и очень известных людей, и ни один из них не имеет такой охраны, как Сассексы", — подчеркнул Майнердс.

