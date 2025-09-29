Меган Маркл показала дім за $14 млн, в якому вона проживає з принцом Гаррі і дітьми (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася з підписниками рідкісними кадрами з маєтку вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто. Вона мешкає там з принцом Гаррі та їхніми дітьми — Арчі та Лілібет.

44-річна Меган опублікувала у своїх Instagram Stories відео з вітальні будинку. На кадрах можна побачити елегантну квіткову композицію у білосніжній кам’яній вазі з логотипом її бренду As Ever та улюбленого бігля, що мирно спав на кремовому кріслі з пуфом. Як з’ясувало видання PEOPLE, ваза є унікальним реквізитом для зйомок її шоу Netflix "З любов'ю, Меган" і не входить до нової колекції.

Поки що бренд Меган випускає джеми, вино, чай та інші гастрономічні продукти. Втім, герцогиня раніше натякала, що компанія може розширитися й у напрямку моди чи предметів для дому. В інтерв’ю Inc у квітні вона зазначала, що хоче, аби все, що вона створює, було "відображенням її самої".

У підписі до відео Маркл також розповіла про символіку композиції: садові троянди у вазі були доповнені мереживом королеви Анни.

"Дельфініум, нігела, вероніка — знайомтесь, As Ever. Разом із садовими трояндами та мереживом королеви Анни (і дуже сонною Мією). Гарні, дівчата", — написала вона.

Серед інших деталей вітальні фанати помітили розкішний плед Hermès за $2000, а у вікні — стильний внутрішній дворик із меблями та зеленим навісом.

