Меган Маркл привітала принца Гаррі із 41-річчям кадром 10-річної давнини (фото)

Меган Маркл звернулася до принца Гаррі в його 41-й день народження. Герцог Сассекський святкує початок свого нового року 15 вересня.

Його дружина відсвяткувала це новим дописом на своїй сторінці в Instagram, поділившись фотографією Гаррі з його 31-го дня народження десять років тому — ще до того, як він і Меган познайомилися.

Тоді Гаррі відвідав аеродром Гудвуд. Візит був присвячений 75-й річниці битви за Британію.

На знімку син британського короля був одягнений у зелений комбінезон з ім'ям Гаррі Уельський, використовуючи тодішній титул свого батька, короля Чарльза, принца Уельського, як прізвище, як він і принц Вільям робили під час навчання в школі та військової служби.

Меган зухвало підписала пост: "О, привіт, імениннику".

Принц Гаррі у 2015 році Фото: Meghan/Instagram

На офіційних сторінках королівської родини Великої Британії привітання для Гаррі немає. Після того, як він склав обовʼязки старшого члена монаршої сімʼї, він майже не отримує публічних звернень родичів у свята. Винятком став минулорічний ювілей, коли герцог святкував 40-річчя.

Меган та Гаррі

44-річна Меган Маркл створила свій акаунт в Instagram у січні цього року та з того часу використовує профіль для святкування особливих подій та відзначення важливих подій, включаючи данину поваги Гаррі на День батька та пости на дні народження їхніх дітей, 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет.

У лютому Меган присвятила Гаррі романтичний пост на День святого Валентина та опублікувала чорно-біле фото, на якому вони цілуються.

"Вдома піклуюся про наших малюків і сумую за своїм Валентином, який продовжує виступати на Іграх Нескорених, змінюючи життя та нагадуючи всім нам про силу зцілення та стійкості завдяки цим неймовірним ветеранам та їхнім родинам. Неймовірно пишаюся своїм чоловіком та тим, що він створив", — написала вона тоді.

Меган Маркл та принц Гаррі

