"Найсумніше, що я коли-небудь бачив": принц Гаррі поділився враженнями після візиту в Україну

Принц Гаррі 12 вересня здійснив таємний візит до Києва, щоб підтримати поранених українських ветеранів та розвивати програми реабілітації через спорт у межах Invictus Games Foundation. Під час поїздки він відвідав лікарні, зустрівся з військовими та родинами загиблих, а також поділився емоційними враженнями від меморіалу на Майдані.

Під час зустрічі у Національному музеї історії України у Другій світовій війні принца Гаррі вітали оплесками, а поранені бійці та їхні родини прагнули потиснути йому руку чи обійняти, пише The Guardian.

"Ми навіть не очікували такого рівня визнання", — зазначила Ольга Руднєва, засновниця центру Superhumans у Львові.

Принц Гаррі відвідав меморіал на Майдані Незалежності

Особливим моментом став візит Гаррі на Майдан, де він самостійно пройшов між фото загиблих, щоб покласти квіти.

"Чесно кажучи, це одне з найсумніших, що я коли-небудь бачив. Але водночас — одне з найкрасивіших", — сказав він.

Принц Гаррі відвідав Київ Фото: The Guardian

Принц наголосив, що важливо змінювати ставлення суспільства до людей з інвалідністю.

"Бачити людей з протезами та серйозними травмами стане нормою для України на десятиліття. І це не має викликати жалю — лише повагу", — зазначив принц.

Поїздка Гаррі в Україну відбулася після його перебування у Великій Британії, де він уперше з лютого 2024 року зустрівся з батьком, королем Чарльзом. Проте саме в Києві він підкреслив, що його головна увага зараз прикута до українських ветеранів.

