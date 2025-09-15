"Самое грустное, что я когда-либо видел": принц Гарри поделился впечатлениями после визита в Украину

Принц Гарри 12 сентября совершил тайный визит в Киев, чтобы поддержать раненых украинских ветеранов и развивать программы реабилитации через спорт в рамках Invictus Games Foundation. Во время поездки он посетил больницы, встретился с военными и семьями погибших, а также поделился эмоциональными впечатлениями от мемориала на Майдане.

Во время встречи в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне принца Гарри приветствовали аплодисментами, а раненые бойцы и их семьи стремились пожать ему руку или обнять, пишет The Guardian.

"Мы даже не ожидали такого уровня признания", — отметила Ольга Руднева, основательница центра Superhumans во Львове.

Принц Гарри посетил мемориал на Майдане Независимости

Особым моментом стал визит Гарри на Майдан, где он самостоятельно прошел между фото погибших, чтобы возложить цветы.

"Честно говоря, это одно из самых печальных, что я когда-либо видел. Но в то же время — одно из самых красивых", — сказал он.

Принц подчеркнул, что важно менять отношение общества к людям с инвалидностью.

"Видеть людей с протезами и серьезными травмами станет нормой для Украины на десятилетия. И это не должно вызывать сожаления — только уважение", — отметил принц.

Поездка Гарри в Украину состоялась после его пребывания в Великобритании, где он впервые с февраля 2024 года встретился с отцом, королем Чарльзом. Однако именно в Киеве он подчеркнул, что его главное внимание сейчас приковано к украинским ветеранам.

