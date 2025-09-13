"Что любила его мама": Клопотенко рассказал, чем накормил принца Гарри в Киеве (видео)
Принца Гарри, который 12 сентября впервые приехал в Киев, кормил известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
В украинский рацион члена королевской семьи вошел борщ, сырники и другие блюда, сообщил сам Клопотенко.
"Принц Гарри приехал в Украину. Я подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама", — пояснил Клопотенко.
Он отметил, что когда-то мать принца Гарри — принцессу Диану спросили о ее любимом блюде. Этим блюдом, по словам Клопотенко, оказался borshch soup.
"Немного адаптирован, но суть остается", — уточнил Клопотенко.
Самому принцу Гарри наготовили:
- борщ;
- каша из кочана;
- верещаку;
- сырники.
"Поехало с ним в поезде. А чтобы не забыл — баночка борщевой заправки", — отметил Клопотенко.
Напомним, 12 сентября принц Гарри впервые приехал в Киев по приглашению украинского правительства.
Фокус также писал о том, что Принц Гарри в апреле тайно приехал во Львов, однако о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину.