Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"Что любила его мама": Клопотенко рассказал, чем накормил принца Гарри в Киеве (видео)

Клопотенко рассказал, чем накормил принца Гарри в Киеве
Евгений Клопотенко и принц Гарри | Фото: Євген Клопотенко

Принца Гарри, который 12 сентября впервые приехал в Киев, кормил известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Related video

В украинский рацион члена королевской семьи вошел борщ, сырники и другие блюда, сообщил сам Клопотенко.

"Принц Гарри приехал в Украину. Я подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама", — пояснил Клопотенко.

Он отметил, что когда-то мать принца Гарри — принцессу Диану спросили о ее любимом блюде. Этим блюдом, по словам Клопотенко, оказался borshch soup.

"Немного адаптирован, но суть остается", — уточнил Клопотенко.

Самому принцу Гарри наготовили:

  • борщ;
  • каша из кочана;
  • верещаку;
  • сырники.

"Поехало с ним в поезде. А чтобы не забыл — баночка борщевой заправки", — отметил Клопотенко.

Напомним, 12 сентября принц Гарри впервые приехал в Киев по приглашению украинского правительства.

Фокус также писал о том, что Принц Гарри в апреле тайно приехал во Львов, однако о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину.