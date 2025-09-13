"Что любила его мама": Клопотенко рассказал, чем накормил принца Гарри в Киеве (видео)

Принца Гарри, который 12 сентября впервые приехал в Киев, кормил известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Related video

В украинский рацион члена королевской семьи вошел борщ, сырники и другие блюда, сообщил сам Клопотенко.

"Принц Гарри приехал в Украину. Я подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама", — пояснил Клопотенко.

Он отметил, что когда-то мать принца Гарри — принцессу Диану спросили о ее любимом блюде. Этим блюдом, по словам Клопотенко, оказался borshch soup.

"Немного адаптирован, но суть остается", — уточнил Клопотенко.

Самому принцу Гарри наготовили:

борщ;

каша из кочана;

верещаку;

сырники.

"Поехало с ним в поезде. А чтобы не забыл — баночка борщевой заправки", — отметил Клопотенко.

Напомним, 12 сентября принц Гарри впервые приехал в Киев по приглашению украинского правительства.

Фокус также писал о том, что Принц Гарри в апреле тайно приехал во Львов, однако о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул Украину.