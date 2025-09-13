"Що любила його мама": Клопотенко розповів, чим нагодував принца Гаррі в Києві (відео)

Принца Гаррі, який 12 вересня вперше приїхав до Києва, годував відомий український кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

До українського раціону члена королівської родини увійшов борщ, сирники та інші страви, повідомив сам Клопотенко.

"Принц Гаррі приїхав в Україну. Я подумав: він має відчути смак того, що любила його мама", — пояснив Клопотенко.

Він зазначив, що колись матір принца Гаррі — принцесу Діану запитали про її улюблену страву. Цією стравою, за словами Клопотенка, виявися borshch soup.

"Трохи адаптований, але суть залишається", — уточнив Клопотенко.

Самому принцу Гаррі наготували:

борщ;

качану кашу;

верещаку;

сирники.

"Поїхало з ним у потязі. А щоб не забув — баночка борщової заправки", — зазначив Клопотенко.

Нагадаємо, 12 вересня принц Гаррі вперше приїхав до Києва на запрошення українського уряду.

Фокус також писав про те, що Принц Гаррі у квітні таємно приїхав до Львова, проте про його поїздку стало відомо тільки тоді, коли він уже покинув Україну.