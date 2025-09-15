Вільям лютує: у палаці різко відреагували на візит принца Гаррі до Києва

Другий у 2025 році візит принца Гаррі до України викликав напруження не лише у Букінгемському палаці, а й у стосунках з братом Вільямом. За даними медіа, цей крок дуже розчарував майбутнього короля Британії.

Related video

Герцог Сассекський у вересні вперше приїхав до Києва з фондом Invictus Games, відвідав реабілітаційні центри та зустрівся з ветеранами, наголосивши на своїй багаторічній підтримці поранених військових. Про це пише Mirror.

Принц Вільям не може дозволити собі таку поїздку. Попри його відкриту позицію на підтримку України, спадкоємцю престолу неодноразово відмовляли у можливості відвідати Київ з міркувань безпеки. Його поїздки обмежувалися Польщею та Естонією. У Польщі він зустрівся з британськими солдатами. Принц Уельський в Естонії мав можливість поспілкуватися з українськими біженцями та відвідати військову базу, яка служить ключовим стратегічним пунктом на східному кордоні НАТО.

Те, що Гаррі отримав офіційний дозвіл і доступ до української столиці, у Кенсінгтонському палаці сприйняли як прикрий контраст. Інсайдери кажуть: майбутній король був "розгніваний" тим, що гучний візит молодшого брата може затьмарити його власні дипломатичні зусилля на європейському напрямку.

Чому принц Гаррі приїхав в Україну

Після випадкової зустрічі з генеральною директоркою центру Superhumans Ольгою Руднєвою в Нью-Йорку герцогу запропонували відвідати Київ, який набагато ближче до лінії фронту, ніж Львів. Він уточнив, що звернувся за дозволом до уряду Великої Британії на поїздку, а також проконсультувався з дружиною Меган Маркл.

Після звільнення зі Збройних сил Гаррі активно підтримує поранених ветеранів, заснувавши Ігри Нескорених у 2014 році, щоб підкреслити терапевтичну силу спорту для колишніх військовослужбовців.

У Києві герцог зустрівся з українськими ветеранами, поспілкувався з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, відвідав місце "прильоту" російської ракети про житловому підʼїзду та ще мав низку зустрічей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

12 вересня принц Гаррі вперше приїхав до Києва на запрошення українського уряду.

Принц Гаррі у квітні таємно приїхав до Львова.

Крім того, шеф-кухар Євген Клопотенко годував герцога Сассекського традиційними українськими стравами.