Уильям разгневан: во дворце резко отреагировали на визит принца Гарри в Киев

Второй в 2025 году визит принца Гарри в Украину вызвал напряжение не только в Букингемском дворце, но и в отношениях с братом Уильямом. По данным медиа, этот шаг очень разочаровал будущего короля Великобритании.

Related video

Герцог Сассекский в сентябре впервые приехал в Киев с фондом Invictus Games, посетил реабилитационные центры и встретился с ветеранами, отметив свою многолетнюю поддержку раненых военных. Об этом пишет Mirror.

Принц Уильям не может позволить себе такую поездку. Несмотря на его открытую позицию в поддержку Украины, наследнику престола неоднократно отказывали в возможности посетить Киев из соображений безопасности. Его поездки ограничивались Польшей и Эстонией. В Польше он встретился с британскими солдатами. В Эстонии он имел возможность пообщаться с украинскими беженцами и посетить военную базу, которая служит ключевым стратегическим пунктом на восточной границе НАТО.

То, что Гарри получил официальное разрешение и доступ в украинскую столицу, в Кенсингтонском дворце восприняли как досадный контраст. Инсайдеры говорят: будущий король был "разгневан" тем, что громкий визит младшего брата может затмить его собственные дипломатические усилия на европейском направлении.

Почему принц Гарри приехал в Украину

После случайной встречи с генеральным директором центра Superhumans Ольгой Рудневой в Нью-Йорке герцогу предложили посетить Киев, который гораздо ближе к линии фронта, чем Львов. Он уточнил, что обратился за разрешением к правительству Великобритании на поездку, а также проконсультировался с женой Меган Маркл.

После увольнения из Вооруженных сил Гарри активно поддерживает раненых ветеранов, основав Игры Непокоренных в 2014 году, чтобы подчеркнуть терапевтическую силу спорта для бывших военнослужащих.

В Киеве герцог встретился с украинскими ветеранами, пообщался с премьер-министром Юлией Свириденко, посетил место "прилета" российской ракеты о жилом подъезде и еще имел ряд встреч.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

12 сентября принц Гарри впервые приехал в Киев по приглашению украинского правительства.

Принц Гарри в апреле тайно приехал во Львов.

Кроме того, шеф-повар Евгений Клопотенко кормил герцога Сассекского традиционными украинскими блюдами.