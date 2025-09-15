Меган Маркл поздравила принца Гарри с 41-летием кадром 10-летней давности (фото)

Меган Маркл обратилась к принцу Гарри в его 41-й день рождения. Герцог Сассекский празднует начало своего нового года 15 сентября.

Related video

Его жена отпраздновала это новым постом на своей странице в Instagram, поделившись фотографией Гарри с его 31-го дня рождения десять лет назад — еще до того, как он и Меган познакомились.

Тогда Гарри посетил аэродром Гудвуд. Визит был посвящен 75-й годовщине битвы за Британию.

На снимке сын британского короля был одет в зеленый комбинезон с именем Гарри Уэльский, используя тогдашний титул своего отца, короля Чарльза, принца Уэльского, в качестве фамилии, как он и принц Уильям делали во время учебы в школе и военной службы.

Меган дерзко подписала пост: "О, привет, именинник".

Принц Гарри в 2015 году Фото: Meghan/Instagram

На официальных страницах королевской семьи Великобритании поздравления для Гарри нет. После того, как он сложил обязанности старшего члена монаршей семьи, он почти не получает публичных обращений родственников по праздникам. Исключением стал прошлогодний юбилей, когда герцог праздновал 40-летие.

Меган и Гарри

44-летняя Меган Маркл создала свой аккаунт в Instagram в январе этого года и с тех пор использует профиль для празднования особых событий и празднования важных событий, включая дань уважения Гарри на День отца и посты на дни рождения их детей, 6-летнего принца Арчи и 4-летней принцессы Лилибет.

В феврале Меган посвятила Гарри романтический пост на День святого Валентина и опубликовала черно-белое фото, на котором они целуются.

"Дома забочусь о наших малышах и скучаю по своему Валентину, который продолжает выступать на Играх Непокоренных, меняя жизнь и напоминая всем нам о силе исцеления и стойкости благодаря этим невероятным ветеранам и их семьям. Невероятно горжусь своим мужем и тем, что он создал", — написала она тогда.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Визит принца Гарри в Украину вызвал напряжение не только в Букингемском дворце, но и в отношениях с братом Уильямом.

Ресторатор Евгений Клопотенко кормил герцога Сассекского традиционными украинскими блюдами.

Кроме того, принц Гарри поделился эмоциональными впечатлениями от мемориала на Майдане.