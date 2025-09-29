Меган Маркл показала дом за $14 млн, в котором она проживает с принцем Гарри и детьми (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками редкими кадрами из поместья стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито. Она живет там с принцем Гарри и их детьми — Арчи и Лилибет.

44-летняя Меган опубликовала в своих Instagram Stories видео из гостиной дома. На кадрах можно увидеть элегантную цветочную композицию в белоснежной каменной вазе с логотипом ее бренда As Ever и любимого бигля, мирно спящего на кремовом кресле с пуфом. Как выяснило издание PEOPLE, ваза является уникальным реквизитом для съемок ее шоу Netflix "С любовью, Меган" и не входит в новую коллекцию.

Пока бренд Меган выпускает джемы, вино, чай и другие гастрономические продукты. Впрочем, герцогиня ранее намекала, что компания может расшириться и в направлении моды или предметов для дома. В интервью Inc в апреле она отмечала, что хочет, чтобы все, что она создает, было "отражением ее самой".

В подписи к видео Маркл также рассказала о символике композиции: садовые розы в вазе были дополнены кружевом королевы Анны.

"Дельфиниум, нигела, вероника — знакомьтесь, As Ever. Вместе с садовыми розами и кружевом королевы Анны (и очень сонной Мией). Красивые, девочки", — написала она.

Среди других деталей гостиной фанаты заметили роскошный плед Hermès за $2000, а в окне — стильный внутренний дворик с мебелью и зеленым навесом.

