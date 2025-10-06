"Герцогиня лицемірства": Меган Маркл "рознесли" після появи на Тижні моди в Парижі

Шанувальники розкритикували Меган Маркл за відвідування показу мод Balenciaga після того, як бренд "скасували" за використання дітей у моторошній рекламі.

Нещодавно герцогиня Сассекська дебютувала на Тижні моди в Парижі у білій туніці з довгими рукавами, що застібається на ґудзики, з довгим плащем та відповідними штанами. Про це пише Page Six.

Речник Маркл сказав, що вона відвідала захід, щоб підтримати друга П'єрпаоло Піччолі, який став креативним директором Дому моди в липні. Хоча 44-річну зірку серіалу "Форс-мажори" хвалили за її приголомшливий вигляд, інші шанувальники задавалися питанням, чому дружина принца Гаррі підтримує бренд, який був залучений до стількох скандалів.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Герцогиня лицемірства: жінка, яка стверджує, що захищає інтереси дітей, йде на показ мод, який проводив огидну кампанію з дітьми", — написав один користувач мережі.

"Іронія: жінка, чиї виступи скасовані, з'являється для скасованого бренду. Що думає мати, відвідуючи показ мод дому, де дитячі моделі позували з плюшевими ведмедиками на фетишну тематику?" — стверджував інший користувач.

"Міс Все про дітей з'являється на показі Balenciaga. Як огидно", — вважає інша людина.

Меган Маркл на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images

У 2022 році Balenciaga зазнав критики через дві різні кампанії, в одній з яких були діти, що тримали плюшевих ведмедиків, одягнених у шкіряний одяг. У листопаді того ж року бренд подав позов на 25 мільйонів доларів проти продюсерів рекламної кампанії. Однак наступного місяця компанія відкликала його.

