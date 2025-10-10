Меган Маркл показала образ за тысячи долларов, присоединившись к Гарри на публике (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл получили награду как "Гуманитарные деятели года" на ежегодном гала-концерте Project Healthy Minds в Нью-Йорке 9 октября. На мероприятие супруга сына британского короля пришла в элегантном костюме за тысячи долларов.

Герцогов Сассекских отметили как соучредителей их фонда Archewell Foundation за "преданность поддержке психического здоровья и построению более безопасного и справедливого цифрового мира для современной молодежи и семей". Об этом пишет People.

Супруги появились на публике в темных деловых костюмах. Меган Маркл продемонстрировала черный жакет и брюки от Armani, стоимость которых 4600 долларов. Образ мама двоих детей дополнила массивным колье за $700, черным клатчем от Armani за $1700 и собрала свои черные волосы.

Тем временем принц Гарри держал жену за руку на публике, позируя в официальном костюме с белой рубашкой и галстуком.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Нашим детям, Арчи и Лилибет, всего 6 и 4 года. Вы можете в это поверить?" — сказала Маркл на сцене.

В частности, герцогиня Сассекская упомянула о вызовах, с которыми сталкиваются родители в цифровую эпоху.

Меган Маркл и принц Гарри получили награду Фото: Getty Images

"К счастью, они (Арчи и Лилибет, — Ред.) еще слишком малы для социальных сетей, но мы знаем, что этот день наступит. Как и многие родители, мы постоянно думаем о том, как воспользоваться преимуществами технологий, одновременно защищаясь от их опасностей", — призналась бывшая американская актриса.

