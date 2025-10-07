Меган Маркл показалась возле места гибели принцессы Дианы и попала под волну сокрушительной критики (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл показала кадры с места вблизи гибели принцессы Дианы в Париже и подверглась сокрушительной критике. Видеоролик назвали "абсолютно бессмысленным", а саму Маркл обвинили в отсутствии чувств.

Related video

44-летняя герцогиня неожиданно посетила Парижскую неделю моды и решила поделиться кадрами из своего путешествия во Францию в социальных сетях. Меган Маркл выложила видеоролик, смонтированный из разных моментов ее насыщенных выходных в Париже, и оказалась под шквалом критики из-за одного из эпизодов. Об этом пишет таблоид Radar Online.

Ее сообщение в Instagram вызвало возмущение после того, как она показала, как подняла ноги в машине, когда та проезжала мосты, в частности Pont Alexandre III и Pont des Invalides. Меган Маркл задокументировала кадры вблизи места трагической гибели принцессы Дианы.

Меган Маркл раскритиковали за кадры возле места гибели принцессы Дианы

О поступке Меган Маркл негативно высказался одним из первых королевский эксперт Ричард Фицвильямс. Он назвал сообщение "абсолютно странным", добавив, что оно не имеет никакого смысла, а также "невероятно нечувствительное".

"Я не понимаю, что она себе думала — ну, она, видимо, не думала вообще. Ни один советник никогда не посоветовал бы сделать что-то настолько странное", — отметил Филцвильямс.

Эксперт также предположил, что этот поступок раскритикует принц Гарри — муж Меган Маркл, для которого трагедия с гибелью матери стала настоящим ударом.

"Она имеет полное право посещать модные мероприятия, но делиться видео, которое имеет какую-либо связь с трагической смертью принцессы Уэльской, просто не верится", — подчеркнул королевский эксперт.

При этом он считает, что герцогиня не хотела никого обидеть. Однако совершила совершенно необдуманный поступок.

Пользователи соцсетей также возмутились этими кадрами Меган Маркл.

"Пожалуйста, скажите, что это неправда... Она же на самом деле этого не сделала... или сделала?", — написал один из комментаторов.

Сам принц Гарри, как пишет таблоид, однажды в 2007 году попросил водителя проехать вблизи места, где погибла принцесса Диана, на той же скорости, на которой, согласно следствию, ехала его мать. Впоследствии он признался, что считает этот поступок неуместным.

Напомним, 6 октября медиа Page Six рассказало, что Меган Маркл разнесли после появления на Неделе моды в Париже.

Ранее таблоид Radar Online сообщал, что Меган Маркл высмеяли в сети после того, как она решила похвастаться кулинарными навыками.