Меган Маркл показалася біля місця гибелі принцеси Діани й потрапила під хвилю нищівної критики (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл показала кадри з місця поблизу гибелі принцеси Діани у Парижі й зазнала нищівної критики. Відеоролик назвали "абсолютно безглуздим", а саму Маркл звинуватили у відсутності почуттів.

44-річна герцогиня несподівано завітала на Паризький тиждень моди й вирішила поділитися кадрами зі своєї мандрівки у Францію у соціальних мережах. Меган Маркл виклала відеоролик, змонтований з різних моментів її насичених вихідних у Парижі, й опинилася під шквалом критики через один із епізодів. Про це пише таблоїд Radar Online.

Її допис в Instagram викликав обурення після того, як вона показала, як підняла ноги в машині, коли та проїжджала мости, зокрема Pont Alexandre III та Pont des Invalides. Меган Маркл задокументувала кадри поблизу місця трагічної гибелі принцеси Діани.

Меган Маркл розкритикували за кадри біля місця гибелі принцеси Діани

Про вчинок Меган Маркл негативно висловився одним з перших королівський експерт Річард Фіцвільямс. Він назвав допис "абсолютно дивним", додавши, що він не має жодного глузду, а також "неймовірно нечутливий".

"Я не розумію, що вона собі думала — ну, вона, мабуть, не думала взагалі. Жоден радник ніколи не порадив би зробити щось настільки дивне", — зазначив Філцвільямс.

Експерт також припустив, що цей вчинок розкритикує принц Гаррі — чоловік Меган Маркл, для якого трагедія з загибеллю матері стала справжнім ударом.

"Вона має повне право відвідувати модні заходи, але ділитися відео, яке має будь-який зв'язок із трагічною смертю принцеси Уельської, просто не віриться", — наголосив королівський експерт.

При цьому він вважає, що герцогиня не хотіла нікого образити. Однак здійснила абсолютно необдуманий вчинок.

Користувачі соцмереж також обурилися цими кадрами Меган Маркл.

"Будь ласка, скажіть, що це неправда… Вона ж насправді цього не зробила… чи зробила?", — написав один із коментаторів.

Сам принц Гаррі, як пише таблоїд, одного разу у 2007 році попросив водія проїхати поблизу місця, де загинула принцеса Діана, на тій же швидкості, якій, згідно зі слідством, їхала його матір. Згодом він зізнався, що вважає цей вчинок недоречним.

Нагадаємо, 6 жовтня медіа Page Six розповіло, що Меган Маркл рознесли після появи на Тижні моди у Парижі.

Раніше таблоїд Radar Online повідомляв, що Меган Маркл висміяли у мережі після того, як вона вирішила похизуватися кулінарними навичками.