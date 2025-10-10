Меган Маркл показала образ за тисячі доларів, приєднавшись до Гаррі на публіці (фото)

Принц Гаррі і Меган Маркл отримали нагороду як "Гуманітарні діячі року" на щорічному гала-концерті Project Healthy Minds у Нью-Йорку 9 жовтня. На захід дружина сина британського короля прийшла в елегантному костюмі за тисячі доларів.

Герцогів Сассекських відзначили як співзасновників їхнього фонду Archewell Foundation за "відданість підтримці психічного здоров’я та побудові безпечнішого та справедливішого цифрового світу для сучасної молоді та сімей". Про це пише People.

Подружжя з'явилося на публіці у темних ділових костюмах. Меган Маркл продемонструвала чорний жакет і штани від Armani, вартість яких 4600 доларів. Образ мама двох дітей доповнила масивним кольє за $700, чорним клатчем від Armani за $1700 та зібрала своє чорне волоссям.

Тим часом принц Гаррі тримав дружину за руку на публіці, позуючи в офіційному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Нашим дітям, Арчі та Лілібет, лише 6 та 4 роки. Ви можете в це повірити?" — сказала Маркл на сцені.

Зокрема, герцогиня Сассекська згадала про виклики, з якими стикаються батьки в цифрову епоху.

Меган Маркл та принц Гаррі отримали нагороду Фото: Getty Images

"На щастя, вони (Арчі та Лілібет, — Ред.) ще занадто малі для соціальних мереж, але ми знаємо, що цей день настане. Як і багато батьків, ми постійно думаємо про те, як скористатися перевагами технологій, одночасно захищаючись від їхніх небезпек", — зізналася колишня американська акторка.

