Засыпает при людях: новые снимки короля Британии спровоцировали панику в сети

Новые фотографии короля Чарльза III вызвали волну беспокойства по всей Британии и суматоху в Букингемском дворце после того, как монарх выглядел заметно слабым во время совместного появления с принцем Уильямом на лондонском климатическом саммите COP30.

76-летний король, который проходил лечение от рака с начала этого года, выглядел значительно худее и бледнее, чем во время предыдущих публичных выходов. Об этом сообщает Radar Online.

"Его костюм свисал с него. Он выглядел как человек, который борется с чем-то большим, чем он показывает", — сказал один инсайдер.

Хотя работники Букингемского дворца утверждают, что король "чувствует себя хорошо" и "продолжает выполнять легкие обязанности", старшие монаршие помощники частным образом признают, что снимки вызвали тревогу за кулисами.

"Оптику невозможно вернуть", — отметил один источник.

Король Чарльз и принц Уильям Фото: Getty Images

Диагноз короля Чарльза, подтвержденный в начале 2024 года, ограничил его публичный график.

"Они тихо готовят Уильяма к скорейшему вступлению в должность. Иллюзия идеального здоровья рушится", — сообщил один придворный.

Король Чарльз засыпает на публике Фото: mega

Хотя официальные заявления Букингемского дворца остаются оптимистичными, давние наблюдатели за королевской семьей менее убеждены: "То, что мы видим, — это реальность, стоящая за короной — монарх в упадке".

Недавно во время визита в больницу Midland Metropolitan University Hospital король Чарльз поделился редкими личными новостями, разговаривая с 73-летним онкологическим пациентом Мэтью Шиндой. "Мне не так уж и плохо", — сказал ему монарх, когда его спросили о состоянии здоровья.

Королю Чарльзу исполнится 77 лет в ноябре.

