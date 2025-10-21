Может стать монархом раньше, чем ожидал: принца Уильяма "тихо готовят" к скорому вступлению на престол

Принц Уильям вынужден брать на себя больше королевских обязанностей, поскольку борьба с онкологией его отца, короля Чарльза III, оказалась сложнее, чем он публично об этом говорит.

Король Великобритании Чарльз истощен длительной борьбой с болезнью, которую у него диагностировали еще в феврале 2024 года и борьба с которой продолжается до сих пор. Об этом пишет издание Radar Online.

Несмотря на то, что король Чарльз находится в далеко не лучшем состоянии, прекращать деятельность на посту британского монарха пока не планирует.

"Король серьезно болен, но намерен продолжать", — сообщил СМИ давний помощник королевской семьи.

Источник также добавил, что Чарльз считает своим долгом продолжать служить Великобритании.

"Он измотан, но не остановится. Каждое утро он настаивает на том, чтобы прочитать свои красные коробки. Он верит, что служение стране — это его призвание, и он будет продолжать, пока сможет", — отметил помощник.

Король Чарльз не планирует покидать кресло монарха

Уильяму приходится вмешиваться

Из-за ухудшения здоровья Чарльза принцу Уильяму, его старшему сыну, пришлось вмешаться в королевские дела. СМИ пишут, что это именно он сделал серьезный шаг, заставив принца Эндрю отказаться от своих титулов и наград и отойти от дел монархии.

Инсайдер рассказал, что Уильям вмешался, объединившись с отцом, чтобы защитить британскую монархию, побуждая скандального принца Эндрю отказаться от титулов.

После объявления о своей онкологии король Чарльз на некоторое время взял перерыв в работе, однако быстро вернулся к королевским обязанностям. Однако эта попытка потерпела ряд неудач, отмечает издание. В частности было отменено несколько важных встреч из-за "побочных эффектов" лечения, как отметили в Букингемском дворце.

Из-за этого принцу Уильяму приходится смириться с реальностью того, что он может занять королевский трон быстрее, чем сам на то надеялся.

"Они тихо готовят принца Уильяма к скорому вступлению на престол. Иллюзия идеального здоровья рушится", — отметил источник.

