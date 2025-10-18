Проблемный брат: кто на самом деле заставил принца Эндрю отказаться от титулов

Принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы II, потеряла терпение к своему скандальному брату принцу Эндрю, который снова оказался в центре обсуждений из-за давних связей с Джеффри Эпштейном. Не остался равнодушным к ситуации и принц Уильям, будущий британский король.

Королевский эксперт Кристофер Андерсен заявил, что принцесса Анна давно поддерживает старшего брата, короля Чарльза и разделяет его возмущение поведением их близкого родственника. Между тем их младший брат, принц Эдвард, вынужден встать на сторону монарха в стремлении полностью дистанцировать семью от "проблемного герцога Йоркского". Об этом пишет Us Weekly.

Накануне принц Эндрю заявил, что отказывается от своих официальных титулов, признав, что обвинения, связанные с Эпштейном, отвлекают внимание от работы короля и королевской семьи. Он лишь оставил себе титул принца, поскольку является сыном покойной королевы.

"Я решил, как всегда, поставить свой долг перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения, принятого пять лет назад, отойти от общественной жизни", — заявил принц Эндрю.

По информации инсайдеров, это решение не было спонтанным. В этом настойчиво убеждал принц Уильям, который годами просил отца "сделать что-то" с проблемным братом.

Король Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард Фото: Getty Images

Источники добавили, что принц Эндрю был любимцем матери, поэтому долгое время считал себя неприкасаемым.

"Эндрю обладает ярко выраженной арогантностью, поэтому инстинктивно начинает бороться, когда его старший брат вызывает его на ковер. Но поскольку скандалы продолжают накапливаться, он все больше смиряется с тем, что выкопал себе яму, из которой не может выбраться", — отметил инсайдер.

Скандал с принцем Эндрю

Принц Эндрю дружил с покойным Эпштейном еще долго после того, как последний был осужден в 2008 году за торговлю людьми. В 2019 году принца Эндрю и Эпштейна обвинила Вирджиния Джуффре, которая покончила жизнь самоубийством в начале этого года.

В 2022 году в результате обвинений покойная королева Елизавета лишила сына королевских почестей, медалей и достижений.

