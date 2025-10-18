Проблемний брат: хто насправді змусив принца Ендрю відмовитися від титулів

Принцеса Анна, донька покійної королеви Єлизавети II, втратила терпіння до свого скандального брата принца Ендрю, який знову опинився у центрі обговорень через давні зв'язки з Джеффрі Епштейном. Не залишився байдужим до ситуації і принц Вільям, майбутній британський король.

Королівський експерт Крістофер Андерсен заявив, що принцеса Анна давно підтримує старшого брата, короля Чарльза та поділяє його обурення поведінкою їхнього близького родича. Тим часом їхній молодший брат, принц Едвард, змушений стати на бік монарха у прагненні повністю дистанціювати родину від "проблемного герцога Йоркського". Про це пише Us Weekly.

Напередодні принц Ендрю заявив, що відмовляється від своїх офіційних титулів, визнавши, що звинувачення, пов’язані з Епштейном, відволікають увагу від роботи короля та королівської родини. Він лише залишив собі титул принца, оскільки є сином покійної королеви.

"Я вирішив, як завжди, поставити свій обов'язок перед родиною та країною на перше місце. Я дотримуюся свого рішення, прийнятого п'ять років тому, відійти від громадського життя", — заявив принц Ендрю.

За інформацією інсайдерів, це рішення не було спонтанним. У цьому наполегливо переконував принц Вільям, який роками просив батька "зробити щось" з проблемним братом.

Король Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард Фото: Getty Images

Джерела додали, що принц Ендрю був улюбленцем матері, тому довгий час вважав себе недоторканним.

"Ендрю має яскраво виражену арогантність, тому інстинктивно починає боротися, коли його старший брат викликає його на килим. Але оскільки скандали продовжують накопичуватися, він все більше змиряється з тим, що викопав собі яму, з якої не може вибратися", — зазначив інсайдер.

Скандал з принцом Ендрю

Принц Ендрю дружив з покійним Епштейном ще довго після того, як останнього було засуджено у 2008 році за торгівлю людьми. У 2019 році принца Ендрю та Епштейна звинуватила Вірджинія Джуффре, яка покінчила життя самогубством на початку цього року.

У 2022 році внаслідок звинувачень покійна королева Єлизавета позбавила сина королівських почестей, медалей та досягнень.

