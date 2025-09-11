Принц Гаррі вперше за півтора року зустрівся з королем Чарльзом: як пройшла зустріч

Принц Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся зі своїм батьком — королем Великої Британії Чарльзом III. Це була їхня перша приватна зустріч після майже двох років мовчанки.

Герцог Сассекський напередодні прибув до Кларенс-Гауса (офіційної резиденції короля в Лондоні). Про це пише Hello Magazine.

Принц Гаррі в Лондоні

Зустріч відбулася у форматі приватного чаювання та тривала близько години.

Принц Гаррі в Лондоні Фото: Getty Images

Чутки про возз'єднання батька та сина посилилися напередодні їхньої зустрічі, коли 76-річний Чарльз повернувся до Лондона з замку Балморал.

Букінгемський палац підтвердив, що король провів приватне чаювання із сином у Кларенс-Гаусі. Гаррі покинув резиденцію приблизно через годину після прибуття. Його вивезли на чорному автомобілі. А ввечері принц відвідав захід, пов'язаний з Іграми Нескорених.

Король Чарльз Фото: The Royal Family

Водночас Гаррі знайшов час, щоб особисто відвідати могилу покійної королеви Єлизавети II в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. З Вільямом він не побачився.

Крок до королівського примирення?

40-річний герцог востаннє бачив свого батька на 45-хвилинній зустрічі в Кларенс-Гаусі в лютому 2024 року, щоб поговорити з Чарльзом після того, як йому поставили діагноз рак.

В інтерв'ю BBC News герцог казав, що "хотів би примирення" зі своєю родиною. З моменту відходу з посади старшого члена королівської родини з дружиною Меган у 2020 році Гаррі відкрито говорив про розрив своїх стосунків з членами своєї родини, а саме з батьком, королем, та братом, принцом Вільямом.

