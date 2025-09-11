Принц Гарри впервые за полтора года встретился с королем Чарльзом: как прошла встреча

Принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился со своим отцом — королем Великобритании Чарльзом III. Это была их первая частная встреча после почти двух лет молчания.

Related video

Герцог Сассекский накануне прибыл в Кларенс-Хаус (официальную резиденцию короля в Лондоне). Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Гарри в Лондоне

Встреча состоялась в формате частного чаепития и длилась около часа.

Принц Гарри в Лондоне Фото: Getty Images

Слухи о воссоединении отца и сына усилились накануне их встречи, когда 76-летний Чарльз вернулся в Лондон из замка Балморал.

Букингемский дворец подтвердил, что король провел частное чаепитие с сыном в Кларенс-Хаусе. Гарри покинул резиденцию примерно через час после прибытия. Его вывезли на черном автомобиле. А вечером принц посетил мероприятие, связанное с Играми Непокоренных.

Король Чарльз Фото: The Royal Family

В то же время Гарри нашел время, чтобы лично посетить могилу покойной королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. С Уильямом он не увиделся.

Шаг к королевскому примирению?

40-летний герцог в последний раз видел своего отца на 45-минутной встрече в Кларенс-Хаусе в феврале 2024 года, чтобы поговорить с Чарльзом после того, как ему поставили диагноз рак.

В интервью BBC News герцог говорил, что "хотел бы примирения" со своей семьей. С момента ухода с поста старшего члена королевской семьи с женой Меган в 2020 году Гарри открыто говорил о разрыве своих отношений с членами своей семьи, а именно с отцом, королем, и братом, принцем Уильямом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон могла бы начать отношения принцем Гарри во время разрыва с Уильямом.

Перед встречей Гарри захотел выполнения ряда требований, которые удивили королевскую семью.

Кроме того, медиа Radar Online сообщало, что попытка примириться принца Гарри с королем Чарльзом завершилась неудачей.