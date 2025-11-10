"Жодного примирення": принц Вільям прагне позбавити титулів Гаррі і Меган Маркл — інсайдер розкрив деталі

Принц Вільям має наміри слід за дядьком Ендрю позбавити титулів молодшого брата — принца Гаррі з дружиною Меган Маркл. Палац не пішов на поступки для скандального Ендрю після гучного скандалу, а "проблемна" королівська пара стане наступною серед тих, кого позбавили титулів.

Позбавити принца Гаррі та його дружину Меган Маркл королівських титулів хочуть, аби уникнути будь-яких скандальних плям під час правління Вільяма, який наступним після Чарльза III сяде на британський трон. Про це пише видання Radar Online з посиланням на автора біографії пари.

"Позбавлення Ендрю було дуже корисним кроком, який продемонстрував, що можна зробити з титулами. І це попереджувальний постріл у бік Гаррі", — пише Ендрю Лоуні, автор книги Entitled: The Rise and Fall of the House of York.

Автор також вважає, що Вільям продовжить наслідувати дії свого батька, короля Чарльза III, шукаючи шляхів "оптимізації" королівської сім'ї, коли зійде на британський престол.

Принца Гаррі і Меган Маркл можуть позбавити титулів за прикладом Ендрю Фото: Getty Images

Напружені стосунки між королівськими братами

Принц Гаррі, в якого вже тривалий час напружені стосунки з батьком та братом, нещодавно зумів досягнути певного зрушення, коли зміг домовитися про зустріч з королем Чарльзом. Однак про примирення зі старшим братом досі й мови бути не може.

"Ви знаєте, король явно хоче відновити стосунки зі своїм сином (Гаррі — ред.) перед смертю, але Вільям і Гаррі цього не допустять", — пише автор книги.

Більше того, Гаррі сильніше розсердив принца Вільяма, коли оголосив про свій візит до Канади "в останню хвилину". Команда Гаррі стверджувала, що дані про поїздку приховували з міркувань безпеки. Однак цей жест розцінили як спробу затьмарити брата на екологічному заході Вільяма, який той створив у 2020 році.

"Вся ця ситуація була божевільною. Він (Гаррі — ред.) відправив своїх людей до Англії, щоб налагодити відносини, а потім зіпсував найважливішу подію року для Вільяма. Раніше таких конфліктів у календарі ніколи не було", — заявив інсайдер.

Також королівський інсайдер зазначив, що Гаррі цілковито змінився після одруження з Меган Маркл.

