"Всегда была преданной": Сара Фергюсон больше не хочет жить с бывшим принцем Эндрю — названы причины

Бывшая жена лишенного титулов Эндрю Сара Фергюсон, которая даже после развода оставалась преданной скандальному принцу, больше не хочет жить вместе с ним и после выезда из Royal Lodge поселится отдельно.

Сара Фергюсон, которая всегда защищала Эндрю, даже в самые громкие скандалы и несмотря на ужасные обвинения, больше не будет рядом с бывшим принцем, поскольку ее доверию к нему пришел конец. Об этом рассказывает издание Mirror.

66-летняя Сара и 65-летний Эндрю жили в Royal Lodge в Виндзорском парке на протяжении многих лет, что оставалось неизменным даже после их развода. Бывшая жена поддерживала хорошую связь с Эндрю и всегда выражала ему поддержку и защиту, однако, вероятно, этому пришел конец.

"Я удивлена, что, похоже, Сара и Эндрю теперь идут разными путями. Я думала, что они неразлучны, даже если уже не находятся в романтических отношениях", — рассказала королевский корреспондент BBC.

Відео дня

Сара Фергюсон больше не хочет жить вместе с принцем Эндрю Фото: The Royal Family

Сара Фергюсон, несмотря на разрыв брака, продолжала защищать Эндрю даже при самых громких обвинениях, которые звучали в его сторону. Королевские корреспонденты обращали внимание на то, что они "неразлучны". Однако сейчас, похоже, Сара больше не может доверять ему, в то время как лишенный титулов принц предпочитает находиться один на один.

"Сара всегда была очень предана Эндрю, защищая его даже перед самыми грязными обвинениями. Возможно, она больше не верит ему, а может, Эндрю теперь хочет быть сам по себе", — отметила корреспондентка в комментарии медиа.

В то же время, какой бы ни была причина кардинальных изменений в жизни членов королевской семьи, доподлинно известно, что Сара точно не планирует жить вместе с Эндрю после выезда из Royal Lodge. Как пишет издание Express, недавно стало известно о том, что Сара Фергюсон может переехать в Португалию, где поселится в особняке, который принадлежит ее дочери — принцессе Евгении.

Напомним, 11 ноября издание Express сообщило, что бывший принц Эндрю имел странную привычку в спальне: бывшая горничная раскрыла его секрет.

Также 9 ноября медиа The Daily Mail рассказало, что бывший принц Эндрю выдвинул ряд дерзких требований к своему новому поместью.