Позбавлений титулів Ендрю і Сара Фергюсон зіткнулися з новим ударом: тепер їм нікуди піти

Колишній принц Ендрю, якого позбавили титулів, і його ексдружина Сара Фергюсон зіткнулися з новим ударом. Незабаром пара буде виселена з маєтку Royal Lodge, однак вигнанцями їх зробили і за межами королівських угідь.

Ендрю та Сарі "заборонили" відвідувати велику кількість приватних клубів у районі Мейфер, що стало черговим "ляпасом" для представників королівської родини. Про це повідомляє видання Express з посиланням на джерела.

Колишнього принца Ендрю позбавили членства майже в усіх приватних клубах Лондона, зокрема в елітному Annabel's. Людина, що мала доступ до престижних кіл британського "вищого" суспільства, тепер залишилася "без місця, куди можна піти, окрім власного будинку".

Висококласний клуб Annabel's, який прославився своїм гламуром, знаменитими гостями, відмовить колишній королівській парі у вході. Про це розповів інсайдер.

Ендрю разом з королевою Єлизаветою та королем Чарльзом Фото: Getty Images

ЗМІ повідомляють, що відомий лондонський клуб Savage Club також позбавив Ендрю членства. Аргументуючи це, у клубі заявили про необхідність дотримання "установлених традицій і стандартів". Цей приклад наслідували також низка інших лондонських клубів, як дізналися інсайдери.

"Всі інші клуби для членів у Лондоні тихо домовилися не пускати його до себе. Він є токсичною і загубленою особистістю, і йому нікуди йти, крім як до власного дому", — розповіло джерело.

У королівській родині стурбовані станом Ендрю та Сари

Королівський експерт Роберт Джобсон також розкрив виданню The Sun, що серед членів королівської родини зростає хвилювання щодо психічного стану Ендрю та Сари Фергюсон у зв'язку з подіями останніх місяців.

"Я думаю, що найбільше потрібно турбуватися про жертв скандалу з Епштейном, і для мене це найбільше занепокоєння. Вони ж люди; у них багато чого забрали", — заявив Джобсон.

Нагадаємо, 25 листопада у виданні Express повідомили, що король Чарльз "вигнав" принца Гаррі з маєтку у Віндзорі після необережних коментарів щодо королеви Камілли.

Також 16 листопад медіа Mirror розповіло, що Сара Фергюсон більше не хоче жити разом з позбавленим титулів Ендрю.