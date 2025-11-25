Король Чарльз "вигнав" Гаррі з маєтку у Віндзорі, коли той зробив коментар щодо Камілли: що він сказав

Принца Гаррі вигнали разом з Меган Маркл із заміської резиденції Фрогмор-хаус, коли король Чарльз III розлютився через два слова, які син висловив щодо королеви Камілли.

Гаррі разом з дружиною отримали наказ покинути Фрогмор-хаус, подарований їм покійною королевою Єлизаветою II, у березні 2023 року, коли необережні висловлювання принца "перейшли межу". Про це пише видання Express з посиланням на джерела.

Інсайдери припускають, що король Чарльз розлютився після низки звинувачень Гаррі, висловлених у його мемуарах і спрямованих щодо дружини монарха Камілли. Принц не намагався у них приховати своє зневажливе ставлення до "іншої жінки". Однак найбільше монарха зачепили слова різкі коментарі про перетворення Камілли на "злу мачуху".

Подружжя, як пише видання, підтвердило новину про "виселення" з королівського маєтку. Пара заявила, що була "приголомшена" через це.

Відео дня

Принц Гаррі та Меган Маркл підтвердили чутки про "виселення" з королівського маєтку Фото: Інстаграм princeharryofengland

Принц раніше розмірковував над тим, чи не стане Камілла його "злою мачухою", і стверджував, що вона пожертвує іншими, щоб "зміцнити своє становище на троні". Він також зізнавався, що вони з братом, принцом Вільямом, "благали" Чарльза не брати шлюб з Каміллою.

Невдовзі, після розкриття інформації зі скандальної книги, король Чарльз швидко вжив заходів задля того, аби поставити Гаррі на місце. Саме це для нього стало останньою краплею.

"Це була остання крапля. Гаррі добре знав, що Камілла стане червоною лінією для його батька, але він все одно перетнув її з кричущою зневагою", — розповів інсайдер.

Варто зауважити, що раніше також видання Hello Magazine писало про те, що Гаррі вважав Каміллу "третьою людиною" у шлюбі короля Чарльза та принцеси Діани. Попри це, були моменти, коли принц хвалив королеву та навіть висловлював вдячність їй.

Нагадаємо, 24 листопада видання Express розповіло, що королева Камілла зробила своєму синові "найгірший різдвяний подарунок".

Також 19 листопада медіа Daily Mail повідомило, що королева Камілла порушила етикет під час розмови з відомою акторкою.