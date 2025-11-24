Королева Камілла зробила "найгірший різдвяний подарунок" своєму синові: яку річ він знайшов під ялинкою

Королева Камілла на Різдво у 1991 році зробила своєму синові Тому "найгірший подарунок", який він коли-небудь отримував, після чого йому довелося вдавати, що його все влаштовує.

Письменник і кулінарний критик Том Паркер-Боулз, син британської королеви Камілли від її попереднього шлюбу, зізнався, що його матір розчарувала, коли не змогла подарувати шкіряну куртку, про яку він так мріяв. Про це пише британське видання Express.

На Різдво 1991 року Том мріяв отримати куртку, схожу на ту, яку носив Арнольд Шварценеггер у стрічці "Термінатор". Камілла знала про бажання сина і спробувала їх втілити, однак задум з тріском провалився: у день, коли настав час розкриття різдвяних подарунків, Том розгорнув пакунок та побачив там "монстра із супермаркету".

"Я хотів справжню чорну куртку з блискавками, яка б підкреслювала мій характер і стиль: як у Марлона Брандо у фільмі "Дикий" або Арні у фільмі "Термінатор". Не думаю, що моя мама зрозуміла натяк", — зізнався син королеви.

Син королеви Камілли Том Паркер-Боулз Фото: Amazon Prime Video

"Я розпакував коричневий, як іриска, монстр від Marks & Spencer, у стилі блузона з дешевою підкладкою з тартану", — розповів син Камілли.

Однак найгірше на Тома чекало попереду, оскільки йому довелося вдавати, наче подарунок йому сподобався. До того ж син Камілли був змушений носити подаровану куртку упродовж цілого дня, що коштувало йому неабияких зусиль.

"Що ще гірше, я мусив вдавати, що він мені подобається, і носити цю річ цілий день", — зізнався Том.

Цю річ, навіть попри багато років, що минули, син Камілли називає "найгіршим різдвяним подарунком" з тих, що він отримував за все життя.

Варто додати, що у стрічці "Термінатор" Арнольд Шварценеггер носив чорну байкерську косуху на замок.

Арнольд Шварценеггер у шкіряній куртці на постері до фільму "Термінатор"

