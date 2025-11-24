Королева Камилла сделала "худший рождественский подарок" своему сыну: какую вещь он нашел под елкой

Королева Камилла на Рождество в 1991 году сделала своему сыну Тому "худший подарок", который он когда-либо получал, после чего ему пришлось делать вид, что его все устраивает.

Писатель и кулинарный критик Том Паркер-Боулз, сын британской королевы Камиллы от ее предыдущего брака, признался, что его мать разочаровала, когда не смогла подарить кожаную куртку, о которой он так мечтал. Об этом пишет британское издание Express.

На Рождество 1991 года Том мечтал получить куртку, похожую на ту, которую носил Арнольд Шварценеггер в фильме "Терминатор". Камилла знала о желании сына и попыталась их воплотить, однако замысел с треском провалился: в день, когда пришло время раскрытия рождественских подарков, Том развернул пакет и увидел там "монстра из супермаркета".

"Я хотел настоящую черную куртку с молниями, которая бы подчеркивала мой характер и стиль: как у Марлона Брандо в фильме "Дикий" или Арни в фильме "Терминатор". Не думаю, что моя мама поняла намек", — признался сын королевы.

Сын королевы Камиллы Том Паркер-Боулз Фото: Amazon Prime Video

"Я распаковал коричневый, как ириска, монстр от Marks & Spencer, в стиле блузона с дешевой подкладкой из тартана", — рассказал сын Камиллы.

Однако худшее для Тома ждало впереди, поскольку ему пришлось делать вид, будто подарок ему понравился. К тому же сын Камиллы был вынужден носить подаренную куртку в течение целого дня, что стоило ему немалых усилий.

"Что еще хуже, я должен был делать вид, что он мне нравится, и носить эту вещь целый день", — признался Том.

Эту вещь, даже несмотря на многие прошедшие годы, сын Камиллы называет "худшим рождественским подарком" из тех, что он получал за всю жизнь.

Стоит добавить, что в ленте "Терминатор" Арнольд Шварценеггер носил черную байкерскую косуху на замок.

Арнольд Шварценеггер в кожаной куртке на постере к фильму "Терминатор"

