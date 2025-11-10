Поддержите нас UA
Королева Камилла пошутила о Кейт Миддлтон: что она сказала (фото)

Королева Камилла шутила о раке Кейт Миддлтон
Королева Камилла и Кейт Миддлтон | Фото: Getty Images

Королева Великобритании Камилла пошутила, что видео Кейт Миддлтон о раке похоже на "рекламу шампуня". В начале 2024 года и жена принца Уильяма, и король Чарльз III объявили о борьбе с онкологией.

Так утверждает королевский биограф Роберт Джобсон, который написал новую книгу о монаршей семье под названием "Наследие Виндзоров: Королевская династия тайн, скандалов и выживания". Об этом пишет Daily Mail.

Рак у Кейт Миддлтон

В частности, автор рассказал, как диагнозы рака, поставленные королю Чарльзу и принцессе Уэльской в прошлом году, поразили прямо в сердце королевской семьи.

"Одновременная уязвимость двух ведущих членов королевской семьи казалось зловещим поворотом судьбы, и принц Уильям был потрясен до глубины души", — говорится в отрывке.

Джобсон также описал, как диагнозы изменили короля Чарльза, который теперь "регулярно имеет послеобеденный сон", а также принца и принцессу Уэльскую, которые "стали более религиозными" после обнаружения болезни.

Король Чарльз III и Кейт Миддлтон
Король Чарльз III и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Шутки королевы Камиллы

Между тем, Камилла была "стабильной силой" в течение этого периода, увеличивая свои королевские обязательства для поддержки семьи.

"Более того, ее теплый и юмористический подход к жизни, несомненно, был благом для больного короля", — написал Джобсон.

Впрочем, иногда ее чувство юмора заходило на "несколько сомнительную территорию".

Ссылаясь на источник в семье, автор добавил, что королева сравнила стилизованное видео Кейт о завершении лечения рака с "рекламой шампуня".

Королева, как объяснил Джобсон, ссылалась лишь на безупречное производственное качество видео и испытывала "конечно, глубокое облегчение от выздоровления Кэтрин".

кейт миддлтон и принц уильям
Кадр из того самого видео
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Что случилось с Кейт Миддлтон

После недель спекуляций относительно ее отсутствия в публичной жизни, жена принца Уильяма объявила 22 марта 2024 года, что ей поставили диагноз нераскрытой формы рака.

В личном видеообращении, снятом в Виндзорском замке, принцесса Уэльская назвала диагноз "огромным шоком" и объяснила, что она находится на "ранних стадиях" профилактического лечения химиотерапией.

Спустя почти шесть месяцев супруги поделились новостями о пути Кейт в борьбе с раком в трехминутном видео, снятом в Норфолке режиссером которого был Уилл Уорр.

Трогательный клип, раскрывающий завершение ее лечения химиотерапией, позволил заглянуть в жизнь семьи, поскольку в нем приняли участие как Кейт, так и принц Уильям, а также их трое детей: 12-летний принц Джордж, 10-летняя принцесса Шарлотта и 7-летний принц Луи.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон объявила о борьбе с раком в марте 2024 года
Фото: скріншот

В отличие от принцессы Уэльской, король Чарльз был довольно сдержанным в рассказе о каких-либо подробностях своей борьбы с раком с момента объявления Букингемского дворца о его диагнозе в феврале 2024 года.

