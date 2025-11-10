Королева Камілла пожартувала про Кейт Міддлтон: що вона сказала (фото)

Королева Великої Британії Камілла пожартувала, що відео Кейт Міддлтон про рак схоже на "рекламу шампуню". На початку 2024 року і дружина принца Вільяма, і король Чарльз ІІІ оголосили про боротьбу з онкологією.

Так стверджує королівський біограф Роберт Джобсон, який написав нову книгу про монаршу родину під назвою "Спадщина Віндзорів: Королівська династія таємниць, скандалів та виживання". Про це пише Daily Mail.

Рак у Кейт Міддлтон

Зокрема, автор розповів, як діагнози раку, поставлені королю Чарльзу та принцесі Уельській минулого року, вразили прямо в серце королівської родини.

"Одночасна вразливість двох провідних членів королівської родини здавалося зловісним поворотом долі, і принц Вільям був вражений до глибини душі", — йдеться в уривку.

Джобсон також описав, як діагнози змінили короля Чарльза, який тепер "регулярно має післяобідній сон", а також принца та принцесу Уельську, які "стали більш релігійними" після виявлення хвороби.

Король Чарльз ІІІ та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Жарти королеви Камілли

Тим часом, Камілла була "стабільною силою" протягом цього періоду, збільшуючи свої королівські зобов'язання для підтримки родини.

"Більше того, її теплий та гумористичний підхід до життя, безсумнівно, був благом для хворого короля", — написав Джобсон.

Втім, іноді її почуття гумору заходило на "дещо сумнівну територію".

Посилаючись на джерело в родині, автор додав, що королева порівняла стилізоване відео Кейт про завершення лікування раку з "рекламою шампуню".

Королева, як пояснив Джобсон, посилалася лише на бездоганну виробничу якість відео і відчувала "звичайно, глибоке полегшення від одужання Кетрін".

Кадр з того самого відео Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Що сталося з Кейт Міддлтон

Після тижнів спекуляцій щодо її відсутності в публічному житті, дружина принца Вільяма оголосила 22 березня 2024 року, що їй поставили діагноз нерозкритої форми раку.

В особистому відеозверненні, знятому у Віндзорському замку, принцеса Уельська назвала діагноз "величезним шоком" і пояснила, що вона перебуває на "ранніх стадіях" профілактичного лікування хіміотерапією.

Майже через шість місяців подружжя поділилися новинами про шлях Кейт у боротьбі з раком у трихвилинному відео, знятому в Норфолку режисером якого був Вілл Ворр.

Зворушливий кліп, що розкриває завершення її лікування хіміотерапією, дав змогу зазирнути в життя родини, оскільки в ньому взяли участь як Кейт, так і принц Вільям, а також їхні троє дітей: 12-річний принц Джордж, 10-річна принцеса Шарлотта та 7-річний принц Луї.

Кейт Міддлтон оголосила про боротьбу з раком у березні 2024 року Фото: Скріншот

На відміну від принцеси Уельської, король Чарльз був досить стриманим у розповіді про будь-які подробиці своєї боротьби з раком з моменту оголошення Букінгемського палацу про його діагноз у лютому 2024 року.

