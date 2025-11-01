"Довів до шаленства": Ендрю розсердив принца Вільяма грубим коментарем про Кейт Міддлтон

Позбавлений титулів Ендрю втрапив у немилість принца Вільяма ще до того, як прогримів скандал довкола його зв'язків з Епштейном. Його коментар, висловлений щодо дружини Вільяма Кейт Міддлтон, викликав "шаленство" у майбутнього короля.

65-річний Ендрю свого часу зробив "грубі" коментарі щодо дружини принца Вільяма, що стало однією з причин напружених стосунків між членами королівської родини у подальшому. Про це пише видання Express.

Інформація про різкі коментарі Ендрю у бік Кейт Міддлтон зокрема була оприлюднена у королівській книзі Entitled: The Rise and Fall of the Yorks Ендрю Лоуні. Автор упродовж багатьох років відстежував життя Ендрю, що дозволило йому дійти до висновку про те, що члени королівської сім'ї вже тривалий час перебували у конфлікті.

Позбавлений титулів Ендрю

Достеменно невідомо, що саме собі дозволив сказати Ендрю про Кейт Міддлтон. Однак вважається, що саме ця ситуація знищила мирні стосунки між Ендрю та Вільямом.

Також, як стверджує видання, нешанобливі коментарі Ендрю вплинули також на те, що Вільям відіграв значну роль у позбавленні його титулів та нагород. Вважається, що він заохочував свого батька, короля Великобританії Чарльза III, до того, аби не тільки позбавити Ендрю титулів, а й виселити його з маєтку.

Самі Ендрю та Вільям публічно не коментували ситуацію з грубими коментарями відносно Кейт Міддлтон. Вони також публічно не оголошували про те, чи ладнають між собою, хоча раніше видання Express повідомляло, що принц Вільям має хороші стосунки з доньками Ендрю — принцесами Євгенією та Беатріс.

