"Довел до исступления": Эндрю разозлил принца Уильяма грубым комментарием о Кейт Миддлтон

Лишенный титулов Эндрю попал в немилость принца Уильяма еще до того, как прогремел скандал вокруг его связей с Эпштейном. Его комментарий, высказанный в отношении жены Уильяма Кейт Миддлтон, вызвал "неистовство" у будущего короля.

65-летний Эндрю в свое время сделал "грубые" комментарии в отношении жены принца Уильяма, что стало одной из причин напряженных отношений между членами королевской семьи в дальнейшем. Об этом пишет издание Express.

Информация о резких комментариях Эндрю в сторону Кейт Миддлтон в частности была обнародована в королевской книге Entitled: The Rise and Fall of the Yorks Эндрю Лоуни. Автор на протяжении многих лет отслеживал жизнь Эндрю, что позволило ему прийти к выводу о том, что члены королевской семьи уже длительное время находились в конфликте.

Лишенный титулов Эндрю Фото: The Royal Family

Доподлинно неизвестно, что именно себе позволил сказать Эндрю о Кейт Миддлтон. Однако считается, что именно эта ситуация уничтожила мирные отношения между Эндрю и Уильямом.

Также, как утверждает издание, неуважительные комментарии Эндрю повлияли также на то, что Уильям сыграл значительную роль в лишении его титулов и наград. Считается, что он поощрял своего отца, короля Великобритании Чарльза III, к тому, чтобы не только лишить Эндрю титулов, но и выселить его из поместья.

Сами Эндрю и Уильям публично не комментировали ситуацию с грубыми комментариями в отношении Кейт Миддлтон. Они также публично не объявляли о том, ладят ли между собой, хотя ранее издание Express сообщало, что принц Уильям имеет хорошие отношения с дочерьми Эндрю — принцессами Евгенией и Беатрис.

Напомним, 31 октября издание Mirror рассказало, что принц Уильям и Кейт Миддлтон могут иметь выгоду от скандала с Эндрю.

Также 30 октября в Reuters сообщили, что Чарльз III лишил Эндрю королевских привилегий и приказал покинуть его резиденцию в Виндзорском парке.