Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут получить выгоду от скандала с Эндрю: что они "выиграют"

Принц Уильям сыграл ключевую роль в "укреплении решимости короля Чарльза" принять меры в отношении кризиса, продолжающегося вокруг его младшего брата Эндрю.

Король Чарльз не сдержался со своим "безжалостным" заявлением о младшем брате Эндрю, и теперь эксперт раскрыл, как принц Уильям помог своему отцу нанести последний унизительный удар. Об этом пишет Mirror.

Скандал с принцем Эндрю

Букингемский дворец 30 октября сделал шокирующее заявление, подтвердив, что начат "формальный процесс" юридического лишения Эндрю титулов. Теперь он будет пользоваться именем Эндрю Маунтбеттен Виндзор, и его вычеркнули из официального списка монаршей семьи.

Дворец также сообщил, что Эндрю покинет свой давний дом Royal Lodge, который в последние недели был источником многих споров. Общественный резонанс из-за скандалов вокруг Эндрю был настолько сильным, что 80 процентов общественности в недавнем опросе заявили, что, по их мнению, он должен переехать из 30-комнатного дома, который расположен вблизи Виндзорского замка.

Сын покойной королевы Елизаветы II имел "железный" 75-летний договор аренды на дом, являющийся памятником архитектуры II степени, который он оплатил в 2003 году. Юридически это означало, что король не имел никакого способа заставить своего младшего брата уехать против его воли — Эндрю должен был согласиться на это добровольно.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Роль принца Уильяма

Ранее Эндрю объявил, что добровольно откажется от своих титулов, но теперь король пошел еще дальше, официально лишив своего младшего брата королевских привилегий. Один эксперт назвал этот шаг "безжалостной", но "желанной" поддержкой, и принц Уильям, вероятно, сыграл ключевую роль в поддержке этого шага.

Биограф Эндрю Лоуни рассказал газете, что принц Уильям, вероятно, помог, когда дело дошло до "укрепления" решимости его отца в том, что в отношении Эндрю нужно сделать что-то более формальное, и что добровольного отказа от своих титулов опозоренного бывшего герцога было недостаточно, поскольку Чарльз наконец осознал, "насколько это серьезно".

"Из того, что я знаю о нем и его отце, Уильям сыграл бы довольно активную роль в укреплении решимости Чарльза", — рассказал Лоуни.

Принц Эндрю Фото: Getty

Уильям может занять дом дяди

Учитывая, что Эндрю переехал из своего дома, остаются вопросы относительно будущего особняка, для которого, из-за его близости к Виндзорскому замку, может быть трудно найти частного арендатора.

Лоуни считает, что одним из возможных решений может быть то, чтобы сам Уильям переехал в поместье, как только его дядя освободит его.

В предыдущих сообщениях утверждалось, что принц и принцесса Уэльские рассматривали Королевскую Ложу как вариант, когда переезжали со своей молодой семьей из Лондона в Виндзор, чтобы предложить своим детям больше приватности, чем мог им позволить их дом в квартире 1А в Кенсингтонском дворце.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В течение следующих нескольких недель пара намерена переехать в свой "постоянный дом" Форест-Лодж, который находится недалеко от Роял-Лодж, но Лоуни считает, что для пары "было бы очень логично" поселиться в бывшем доме Сары и Эндрю.

"Это, безусловно, имело бы большой смысл", — объясняет Лоуни, добавляя, что это "вполне возможно".

Уэльские обеспокоены тем, как будет выглядеть жизнь в таком большом доме. Но учитывая его расположение вблизи Виндзорского замка это имело бы гораздо больше смысла, чем Форест-Лодж.

Кейт поддержала решение

Ожидается, что Эндрю переедет в дом в Сандрингеме, Норфолк — огромное поместье, которым монарх владеет частным образом, а Сара Фергюсон будет ответственна за поиск нового места для проживания самостоятельно. Считается, что Кейт "полностью поддержала" решение Чарльза выселить Эндрю вместе со своим мужем.

