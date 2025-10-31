Принц Вільям та Кейт Міддлтон можуть мати зиск від скандалу з Ендрю: що вони "виграють"

Принц Вільям відіграв ключову роль у "зміцненні рішучості короля Чарльза" вжити заходів щодо кризи, що триває навколо його молодшого брата Ендрю.

Король Чарльз не стримався зі своєю "безжальною" заявою про молодшого брата Ендрю, і тепер експерт розкрив, як принц Вільям допоміг своєму батькові завдати останнього принизливого удару. Про це пише Mirror.

Скандал з принцом Ендрю

Букінгемський палац 30 жовтня зробив шокуючу заяву, підтвердивши, що розпочато "формальний процес" юридичного позбавлення Ендрю титулів. Тепер він користуватиметься іменем Ендрю Маунтбеттен Віндзор, і його викреслили з офіційного списку монаршої родини.

Палац також повідомив, що Ендрю залишить свій давній будинок Royal Lodge, який останніми тижнями був джерелом багатьох суперечок. Громадський резонанс через скандали навколо Ендрю був настільки сильним, що 80 відсотків громадськості в нещодавньому опитуванні заявили, що, на їхню думку, він повинен переїхати з 30-кімнатного будинку, який розташований поблизу Віндзорського замку.

Відео дня

Син покійної королеви Єлизавети ІІ мав "залізний" 75-річний договір оренди на будинок, що є пам'яткою архітектури II ступеня, який він сплатив у 2003 році. Юридично це означало, що король не мав жодного способу змусити свого молодшого брата виїхати проти його волі – Ендрю мав погодитися на це добровільно.

Принц Ендрю Фото: The Royal Family

Роль принца Вільяма

Раніше Ендрю оголосив, що добровільно відмовиться від своїх титулів, але тепер король пішов ще далі, офіційно позбавивши свого молодшого брата королівських привілеїв. Один експерт назвав цей крок "безжальною", але "бажаною" підтримкою, і принц Вільям, ймовірно, відіграв ключову роль у підтримці цього кроку.

Біограф Ендрю Лоуні розповів газеті, що принц Вільям, ймовірно, допоміг, коли справа дійшла до "зміцнення" рішучості його батька в тому, що щодо Ендрю потрібно зробити щось більш формальне, і що добровільної відмови від своїх титулів зганьбленого колишнього герцога було недостатньо, оскільки Чарльз нарешті усвідомив, "наскільки це серйозно".

"З того, що я знаю про нього та його батька, Вільям відіграв би досить активну роль у зміцненні рішучості Чарльза", — розповів Лоуні.

Принц Ендрю Фото: Getty

Вільям може зайняти будинок дядька

З огляду на те, що Ендрю переїхав зі свого дому, залишаються питання щодо майбутнього особняка, для якого, через його близькість до Віндзорського замку, може бути важко знайти приватного орендаря.

Лоуні вважає, що одним із можливих рішень може бути те, щоб сам Вільям переїхав у маєток, як тільки його дядько звільнить його.

У попередніх повідомленнях стверджувалося, що принц і принцеса Уельські розглядали Королівську Ложу як варіант, коли переїжджали зі своєю молодою родиною з Лондона до Віндзора, щоб запропонувати своїм дітям більше приватності, ніж міг їм дозволити їхній будинок у квартирі 1А в Кенсінгтонському палаці.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Протягом наступних кількох тижнів пара має намір переїхати до свого "постійного дому" Форест-Лодж, який знаходиться недалеко від Роял-Лодж, але Лоуні вважає, що для пари "було б дуже логічно" оселитися в колишньому будинку Сари та Ендрю.

"Це, безумовно, мало б великий сенс", — пояснює Лоуні, додаючи, що це "цілком можливо".

Уельські стурбовані тим, як виглядатиме життя в такому великому будинку. Але з огляду на його розташування поблизу Віндзорського замку це мало б набагато більше сенсу, ніж Форест-Лодж.

Кейт підтримала рішення

Очікується, що Ендрю переїде до будинку в Сандрінгемі, Норфолк — величезного маєтку, яким монарх володіє приватно, а Сара Фергюсон буде відповідальна за пошук нового місця для проживання самостійно. Вважається, що Кейт "повністю підтримала" рішення Чарльза виселити Ендрю разом зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Принц Вільям погрожує вжити крайніх заходів проти дочок принца Ендрю, принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.

Принцеса Анна втратила терпіння до свого скандального брата принца Ендрю, який знову опинився у центрі обговорень через давні зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Крім того, принц Ендрю не сплачував оренду за свій маєток Royal Lodge у Віндзорському парку вже понад 20 років.