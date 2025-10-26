Шокована Кейт, каблучка Діани та інші сюрпризи: неймовірна історія заручин принца Вільяма

Незважаючи на те, що вони були разом майже десять років, коли заручилися, Кейт Міддлтон, як повідомляється, все ще не усвідомлювала, що принц Вільям зробить пропозицію у 2010 році.

Королівська експертка та авторка Кеті Ніколл детально описала дні, що передували романтичним заручинам пари, у своїй книзі "Кейт: Майбутня королева", у якій вона пояснила, що коли пара разом подорожувала до Кенії в жовтні 2010 року, Кейт насправді "наважилася сподіватися, що повернеться з Африки з обручкою на пальці". Про це пише Daily Mail.

Розчарована Кейт

Однак це змінилося з продовженням відпустки, і, за словами Ніколл, до останнього дня "Кейт втратила надію", що пропозиція відбудеться під час поїздки.

За словами Ніколл, "серце Кейт було важким", хоча в останній день пари в Кенії все ще "не було жодних ознак пропозиції".

Відео дня

"На той час, коли вони вирушили до Сарари [у серці Кенії] на чергове сафарі з двома друзями з Південної Африки, Кейт втратила надію", — писала авторка про настрій Кейт Міддлтон до кінця подорожі.

Однак, як виявилося, це ще не був кінець подорожі. Вільям здивував кохану, розповівши, що таємно продовжив їхню поїздку та забронював їм день і ніч у готелі Il Ngwesi Lodge, який Ніколл описує як "віддалену дерев'яну хатину в самому серці сільської місцевості біля великого озера Рутунду", де Вільям вже був раніше і "знав, що це буде ідеальне місце, щоб повернутися з кимось особливим".

Кейт Міддлтон та принц Вільям у день весілля Фото: Getty Images

Каблучка принцеси Діани

Коли майбутній король опустився на одне коліно та поставив це запитання, Кейт, як повідомляється, була приголомшена, тому, що вона вже подумки втратила надію на пропозицію руки і серця під час поїздки, так і через "миттєво впізнавану" каблучку, яку їй подарували.

Вільям освідчився Кейт, принісши прикрасу своєї покійної матері, принцеси Діани, культову обручку з 12-каратним овальним цейлонським блакитним сапфіром, оточеним 14 діамантами-солітерами. Виріб коштував 28 000 фунтів стерлінгів, коли король Чарльз купив її для Діани в 1981 році, а зараз прикрасу оцінюють у понад 300 000 фунтів стерлінгів.

Вілл, очевидно, носив цінну обручку у своєму рюкзаку три тижні в Африці, перш ніж несподівано зробити Кейт пропозицію.

Каблучка принцеси Діани тепер належить Кейт Фото: Getty Images

За словами Ніколл, Кейт "оніміла" від цього романтичного жесту і пізніше описала пропозицію як "дуже романтичну" та визнала, що це був "повний шок".

Пропозиція була не просто несподіванкою для Кейт. За словами авторки, Вільям нікому не розповідав, що планував зробити це питання під час поїздки до Кенії (хоча його брат, принц Гаррі, знав, що пропозиція не за горами).

"Хоча ніхто — навіть його батько чи брат — не знав про його намір освідчитися Кейт під час відсутності, Вільям поговорив з Гаррі, щоб переконатися, що його молодший брат буде радий, що він отримає обручку їхньої матері, коли настане час", — пише Ніколл.

Батьки Кейт Міддлтон

Вілл і Кейт вирішили тримати пропозицію в таємниці, доки принц не матиме можливості переконатися, що конкретна людина першою про це дізнається — і отримає новини особисто від нього: батько Кейт, Майкл Міддлтон.

Коли Вілл і Кейт повернулися до Великої Британії з поїздки, вони запросили батьків Кейт, Майкла та Керол Міддлтон, зустрітися з ними наступними вихідними в маєтку Біркхолл в Абердинширі.

"Безпосередньо перед вечерею першого вечора Вільям відвів Майкла до гримерки, налив їм обом великий віскі та попросив дозволу одружитися з Кейт", — пише Ніколл.

"Без хвилини вагань" Майкл дав Вільяму своє благословення.

Батьки Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Хоча Майкл Міддлтон дав своє благословення, заручини все ще залишалися суворою таємницею — навіть від матері Кейт, Керол. Це тому, що королівський протокол диктував, що наступною людиною, яка почує новину, має бути бабуся Вільяма, королева Єлизавета, яка повинна була дати своє благословення, щоб заручини стали офіційними.

Королева дала своє благословення на заручини, і Вілл і Кейт змогли публічно оголосити про заручини 16 листопада 2010 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, дружина принца Вільяма приголомшила шанувальників новим образом, коли з'явилася на публіці з блондом.