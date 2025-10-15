"Саме це було метою": чому Кейт Міддлтон насправді стала білявкою (фото)

Принцеса Кейт Міддлтон відсвяткувала свою "нову норму" чудовим перевтіленням. У вересні дружина принца Вільяма приголомшила шанувальників новим образом, коли з'явилася на публіці з блондом.

Зміна кольору волосся стала для майбутньої королеви Британії символом нового етапу після важкої боротьби з раком. За словами інсайдерів, Міддлтон хотіла залишити позаду складний період лікування і буквально "почати з чистого аркуша". Про це пише Radar Online.

Чистий аркуш

"Її боротьба з раком була виснажливою, і вона хотіла залишити її позаду. Вона не тільки отримала новий будинок з Вільямом, але й нову зачіску! Це не була ледь помітна зміна, і, безсумнівно, саме це було метою", — сказало джерело.

Деякі шанувальники навіть припустили, що вона одягнула перуку, оскільки під час лікування могла втратити частину свого густого волосся. Проте джерела, близькі до королівської родини, наголосили, що це її волосся, а принц Вільям був у захваті від нового стилю дружини.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зміна образу Кейт Міддлтон

"Кейт змінила все на кілька тижнів", — каже інсайдер, зазначаючи, що вона швидко повернулася до образу брюнетки.

У березні 2024 року принцеса оголосила, що їй поставили діагноз рак, і вона проходить лікування, зазначивши, що смертельну хворобу було виявлено на ранній стадії, і лікарі були впевнені, що вона вилікується.

У січні 2025 року майбутня королева розповіла прихильникам, що вже перебуває в стадії ремісії.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

