Кейт Міддлтон вийшла в світ у "старому" костюмі (фото)

Принцеса Уельська здійснила свій перший офіційний візит на авіабазу RAF Coningsby у Лінкольнширі в новій ролі почесного авіакомандора Королівських ВПС. Попри статусність події, Кейт вирішила не оновлювати гардероб, а обрала сірий картатий костюм Bella Freud, який вже одягала раніше.

Свій образ вона доповнила бежевим топом Alexander McQueen та туфлями Stuart Weitzman, пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон відвідала авіабазу

На базі Кейт не лише зустрілася з військовими, а й випробувала віртуальний авіасимулятор, де навіть виконала фігуру "мертва петля". За словами присутніх, вона продемонструвала справжні здібності пілота. Командир бази Пол О’Грейді пожартував: "Схоже, вона природжена льотчиця — можливо, доведеться дати їй ліцензію".

Кейт Міддлтон випробувала віртуальний авіасимулятор Фото: Kensington Palace

Принцеса також зізналася, що її молодший син Луї мріє стати військовим пілотом, хоча одразу уточнила: "Я їм скажу, що це займає вісім років і потребує дуже багато праці".

Під час зустрічі з дітьми Кейт вибачилася за те, що приїхала не в сукні, а у брючному костюмі. Малеча ж обступила принцесу з обіймами, подарунками та малюнками.

Принцеса Кейт Фото: Kensington Palace

Візит мав і символічне значення: дідусь Кейт, Пітер Міддлтон, був льотчиком Королівських ВПС під час Другої світової війни і навіть літав разом із принцом Філіпом у 1960-х.

Попри затримку через погану погоду, Кейт провела на базі понад півтори години, активно спілкуючись із військовими та їхніми родинами.

