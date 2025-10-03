Кейт Миддлтон вышла в свет в "старом" костюме (фото)

Принцесса Уэльская совершила свой первый официальный визит на авиабазу RAF Coningsby в Линкольншире в новой роли почетного авиакомандора Королевских ВВС. Несмотря на статусность события, Кейт решила не обновлять гардероб, а выбрала серый клетчатый костюм Bella Freud, который уже надевала ранее.

Related video

Свой образ она дополнила бежевым топом Alexander McQueen и туфлями Stuart Weitzman, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон посетила авиабазу

На базе Кейт не только встретилась с военными, но и испытала виртуальный авиасимулятор, где даже выполнила фигуру "мертвая петля". По словам присутствующих, она продемонстрировала настоящие способности пилота. Командир базы Пол О'Грейди пошутил: "Похоже, она прирожденная летчица — возможно, придется дать ей лицензию".

Кейт Миддлтон испытала виртуальный авиасимулятор Фото: Kensington Palace

Принцесса также призналась, что ее младший сын Луи мечтает стать военным пилотом, хотя сразу уточнила: "Я им скажу, что это занимает восемь лет и требует очень много труда".

Во время встречи с детьми Кейт извинилась за то, что приехала не в платье, а в брючном костюме. Малыши же обступили принцессу с объятиями, подарками и рисунками.

Принцесса Кейт Фото: Kensington Palace

Визит имел и символическое значение: дедушка Кейт, Питер Миддлтон, был летчиком Королевских ВВС во время Второй мировой войны и даже летал вместе с принцем Филиппом в 1960-х.

Несмотря на задержку из-за плохой погоды, Кейт провела на базе более полутора часов, активно общаясь с военными и их семьями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, принцесса посетила ткацкие фабрики с семейной историей.