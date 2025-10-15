"Именно это было целью": почему Кейт Миддлтон на самом деле стала блондинкой (фото)

Принцесса Кейт Миддлтон отпраздновала свою "новую норму" великолепным перевоплощением. В сентябре супруга принца Уильяма ошеломила поклонников новым образом, когда появилась на публике с блондом.

Смена цвета волос стала для будущей королевы Британии символом нового этапа после тяжелой борьбы с раком. По словам инсайдеров, Миддлтон хотела оставить позади сложный период лечения и буквально "начать с чистого листа". Об этом пишет Radar Online.

Чистый лист

"Ее борьба с раком была изнурительной, и она хотела оставить ее позади. Она не только получила новый дом с Уильямом, но и новую прическу! Это не было едва заметное изменение, и, несомненно, именно это было целью", — сказал источник.

Некоторые поклонники даже предположили, что она надела парик, поскольку во время лечения могла потерять часть своих густых волос. Однако источники, близкие к королевской семье, отметили, что это ее волосы, а принц Уильям был в восторге от нового стиля жены.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Изменение образа Кейт Миддлтон

"Кейт изменила все на несколько недель", — говорит инсайдер, отмечая, что она быстро вернулась к образу брюнетки.

В марте 2024 года принцесса объявила, что ей поставили диагноз рак и она проходит лечение, отметив, что смертельная болезнь была обнаружена на ранней стадии, и врачи были уверены, что она вылечится.

В январе 2025 года будущая королева рассказала поклонникам, что уже находится в стадии ремиссии.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

