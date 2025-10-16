Семирічний принц Луї отримав пропозицію роботи: батьки відповіли

Маленький принц Луї, який є улюбленцем публіки завдяки своїй міміці та непосидючій вдачі, отримав першу пропозицію роботи в сім років. Сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон запросили стати патроном Всесвітнього чемпіонату з конкеру (змагання, де гравці каштанами на мотузці бʼють по каштанах суперника, поки якийсь не розколеться).

Організатори відгукнулися на нещодавню розповідь принцеси Уельської про те, що її менший син обожнює каштани. Про це пише Daily Mail.

Перша робота Луї?

"Ми весь час знаходимо каштани в шафах, у його ліжку — всюди каштани!" — сказала Міддлтон під час зустрічі зі скаутами та Меланією Трамп.

"Нам було дуже приємно почути, що принц Луї такий фанат каштанів, він міг би стати ідеальним почесним патроном нашої організації. Ми були би дуже раді, якщо його батьки приймуть нашу пропозицю", — відгукнувся представник World Conker Championships.

Він додав, що Луї буде запрошений відвідати захід у майбутньому. Їхня організація має благодійні цілі та зібрала близько 450 000 фунтів стерлінгів, щоб допомогти людям, які живуть з втратою зору.

Принц Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Батьки відмовили

Хоча персонал палацу був потішений запрошенням, батьки Луї відмовилися, оскільки юному принцу ще кілька років до початку роботи.

Речник палацу заявив: "Ми дуже цінуємо запрошення, але зараз принц Луї "зациклюється" на навчанні".

Цей незвичайний захід має тісні зв'язки з королівською родиною після того, як стало відомо, що король Чарльз ІІІ втрутився, щоб допомогти забезпечити його проведення.

Принц Луї Фото: Getty Images

Конкурс був під загрозою зриву через посушливе літо. Після цього Віндзорський замок надіслав понад 300 каштанів для використання на заході.

