Семилетний принц Луи получил предложение работы: родители ответили

Маленький принц Луи, который является любимцем публики благодаря своей мимике и непоседливому нраву, получил первое предложение работы в семь лет. Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон пригласили стать патроном Всемирного чемпионата по конкеру (соревнование, где игроки каштанами на веревке бьют по каштанам соперника, пока какой-то не расколется).

Организаторы откликнулись на недавний рассказ принцессы Уэльской о том, что ее младший сын обожает каштаны. Об этом пишет Daily Mail.

Первая работа Луи?

"Мы все время находим каштаны в шкафах, в его постели — везде каштаны!" — сказала Миддлтон во время встречи со скаутами и Меланией Трамп.

"Нам было очень приятно услышать, что принц Луи такой фанат каштанов, он мог бы стать идеальным почетным патроном нашей организации. Мы были бы очень рады, если его родители примут наше предложение", — отозвался представитель World Conker Championships.

Он добавил, что Луи будет приглашен посетить мероприятие в будущем. Их организация имеет благотворительные цели и собрала около 450 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь людям, живущим с потерей зрения.

Принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Родители отказали

Хотя персонал дворца был польщен приглашением, родители Луи отказались, поскольку юному принцу еще несколько лет до начала работы.

Представитель дворца заявил: "Мы очень ценим приглашение, но сейчас принц Луи "зацикливается" на учебе".

Это необычное мероприятие имеет тесные связи с королевской семьей после того, как стало известно, что король Чарльз III вмешался, чтобы помочь обеспечить его проведение.

Принц Луи Фото: Getty Images

Конкурс был под угрозой срыва из-за засушливого лета. После этого Виндзорский замок прислал более 300 каштанов для использования на мероприятии.

